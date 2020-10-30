BBP Genel Başkanı Destici: "Bu depreminde yaralarını inşallah hep birlikte saracağız" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu depremin yaralarını da inşallah birlikte saracağız" dedi.

İzmir'de 6 kişinin ölümüne neden deprem ile ilgili yazılı açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim milletimizi, memleketimizi her türlü doğal afetten ve şer'den muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Destici açıklamasında şunları söyledi:

"İzmir-Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarında yer alan herkese başarılar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ olarak kurtarılmasıdır. Devletimiz her zaman olduğu gibi burada da gereken her çalışmayı yapacak, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın tüm imkanlarıyla yanında olacaktır. Bu depremin yaralarını da inşallah birlikte saracağız."

Destici, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger telefon ile görüşerek İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ANKARA