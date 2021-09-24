Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması

24.09.2021 17:33
BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gençliğimizin başkalarının birtakım kültür erozyonlarına uğratılıp aslından, neslinden, fikrinden, inancından kopartılarak maddiyatçı bir şekilde yetişmesine müsaade etmeyeceğiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gençliğimizin başkalarının birtakım kültür erozyonlarına uğratılıp aslından, neslinden, fikrinden, inancından kopartılarak maddiyatçı bir şekilde yetişmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Destici, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verildiği gençlik merkezinin açılışında konuştu.

Özellikle milli iradeye darbe vurulduğu dönemlerde Yazıcıoğlu'nun ortaya çıkarak dik duruş sergilediğini belirten Destici, kendilerinin de onun yolundan giderek her darbe söylentisinde aynı duruşu gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, sağ ve sol mücadelesinin, provokasyonların çok olduğu bir dönemde önemli bir görevi hassasiyet ve başarıyla yürüttüğünü, kardeş kanı akmasını engellemek için dönemin cumhurbaşkanına da mektup yazdığını anlattı.

Yazıcıoğlu'nun gençliğe çok önem verdiğini belirten Destici, "Elhamdülillah bugün Alperen Ocakları'mız o şuurda yoluna devam ediyor ama arzumuz, istiyoruz ki bütün Türk gençliği şuurlu olsun. Tarih bilincine sahip olsun. İmanlı, ahlaklı ama bir o kadar da elbette ki çağın ilmiyle bilmiyle donatılsın." dedi.

Destici, gençliğe hep birlikte sahip çıkacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gençliğimizin başkalarının birtakım kültür erozyonlarına uğratılıp aslından, neslinden, fikrinden, inancından kopartılarak maddiyatçı bir şekilde yetişmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu gençlik bizim ve bu gençlik bizim geleceğimiz. Sadece bizim değil, Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün mazlum milletlerin geleceği, çünkü Türkiye lider ülke. Biz birlik olmak ve Türkiye'yi daha da güçlü hale getirmek zorundayız."

Yazıcıoğlu ile hatıralarını anlatan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe de onun isminin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Muhsin Yazıcıoğlu'nun, temiz siyasetin, hasbi duruşun, gönül insanı olmanın timsali bir hayat yaşadığını dile getirerek, vatan sevdalısı birinin isminin burada yaşatılmasını istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi ve Mahalle Gönüllüleri Konağı hizmete açıldı.

BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

CHP'li Erdoğdu, 17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar 17:40 Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 17:13 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı
Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir 16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir Son Dakika: MEB, 16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak 16:24 Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi 15:48 Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu 15:29 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu

Son Dakika Haberleri
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
16:43 Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular
16:36 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021
16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
16:25 Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor
Rizespor başkanı Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor         
17:49
Türkiye'nin gündemine Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti         
17:42
Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi         
17:39
Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı         
16:56
Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek         
16:52
Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı         
16:32
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede         
15:22
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Lise müdürünün yetiştirdiği 1 kilo 100 gram ağırlığındaki dev domates görenleri şaşırtıyor Lise müdürünün yetiştirdiği 1 kilo 100 gram ağırlığındaki dev domates görenleri şaşırtıyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 17:58:00. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezinin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement