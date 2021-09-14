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BBP Genel Başkanı Destici: "CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor"

14.09.2021 16:05

BBP Genel Başkanı Destici: "CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor" Kars'ta Sivil Toplum Örgütleri (STK)'ların temsilcileriyle bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, 'Darbe Anayasası'ndan kurtulması gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Destici: "CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor"

KARS - Kars'ta Sivil Toplum Örgütleri (STK)'ların temsilcileriyle bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, 'Darbe Anayasası'ndan kurtulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa değişikliğiyle ilgili çağrıda bulunduğunu, ancak Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve onlarla birlikte hareket eden partilerin Anaya değişliğine karşı çıktıklarına dikkat çeken Destici, CHP'nin nasıl bir anayasa istediğini ve anayasaya ne yazacağını bilmediğini kaydetti.

Son olarak Edremit'in kurtuluş töreninde yaşananları hatırlatan Destici, "Cumhuriyet Halk Partisi bir ikilem yaşıyor. Hatta birkaç ikilem yaşıyor. Şimdi bir taraftan işte en son Edremit'te hortlayan bir zihniyet var, Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu zihniyeti mi temsil ediyor? Şu anda, ya da işte Diyanet İşleri Başkanının Yargıtay binası açılışında dua etmesine karşı çıkan zihniyeti mi temsil ediyor" dedi.

"Türkiye Darbe Anayasası'ndan kurtulmalıdır"

Türkiye'nin Darbe Anayasası'ndan kurtulması gerektiğini ifade eden Mustafa Destici, "Yeni sivil, demokratik, yani bu milletin Anadolu'da yaşayan 84 milyonun herkesin, kendisini içerisinde hissettiği, kişisel hak ve özgürlüklerin tam olarak sağlandığı, inanç hürriyetinin tam olarak sağlandığı, adaletin hukukun tam olarak sağlandığı, bir anayasaya ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir çağrı yaptı 5 ay önce biz, bu çağrıyı olumlu bulduk. Samimi olduğumuzu, desteklediğimizi ifade ettik. Aynı şeyi Milliyetçi Hareket Partisi de yaptı. Bizim gibi olumlu yaklaştı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti onlarla birlikte hareket eden diğer siyasi partiler bunu samimi görmediklerini ve dolayısıyla da bu çalışmaya katılmayacaklarını söylediler. Buna neden yanaşmıyorlar, anlayabilmiş değilim. Bana göre şundan korkuyorlar. Ortaya koyacakları anayasa teklifi milletin kahır ekseriyetinin kabul edebileceği olmayacağından korkuyorlar" diye konuştu.

CHP'nin Anaya değişliğinde ilkem yaşadığının altını çizen Destici, "Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir ikilem yaşıyor, hatta birkaç ikilem yaşıyor. Şimdi bir taraftan işte en son Edremit'te hortlayan bir zihniyet var. Cumhuriyet Halk Partisi bu zihniyetin temsil ediyor şu anda? ya da işte Diyanet İşleri Başkanının Yargıtay Binası açılışında dua etmesine karşı çıkan zihniyeti temsil ediyor? Yoksa inanç hürriyetinin yanında olan, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bunlarda var. Bu ülkede mesela başörtüsü yasağı kalkmışsa Cumhuriyet Halk Partisi de buna destek oldu. Yani normalleşme, siyasetin normalleşmesine geçmiş dönemlerde çok katkısı oldu. Bunları yok saymıyoruz. Ama şimdi anayasa dediğiniz zaman siz ne düşünüyorsanız topluma bunu tüm çıplaklığıyla sunuyorsunuz. Dolayısıyla bence bunu sunmakta biraz tedirginler. Biraz çekiniyorlar. Çünkü ne yazacaklar anayasaya, nasıl bir laiklik tanımı yazacağım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi çünkü laikliğin birkaç farklı anlamı var. ya da uygulaması olmuştur. Bir Laikliği dinsizlik olarak algılayanlar var. İki din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak anlayanlar var. Üç gerçek olan din ve vicdan hürriyeti olarak algılayanlar var. Yani herkes istediğini yaşar seçer, inancını istediği gibi yaşar ve bunda da hürdür. Çünkü bundan dolayı da kimse onu kınamaz kötülemez, engelleyemez" diye konuştu.

CHP'nin Anayasa'ya bu 3 anlamdan hangisini yazacağını merak ettiğini belirten Destici, özetle şunları söyledi:

"Şimdi bu üç anlamdan CHP Anayasaya hangisini yazacak. Dolayısıyla ben açık yüreklilikle söylüyorum. Ben laikliği üçüncü tarifiyle anlıyorum. Yani laiklik din ve vicdan özgürlüğüdür. Şimdi inanç hürriyetinin sonuna kadar garanti altına alınmasıdır. Herkes hangi dini seçmek isterse seçer. Hangi mezhebe mensup olmak isterse olur. Bu inancın da istediği gibi serbestçe yaşar. Buda devletin ve hukukun garantisi altındadır. Ben de böyle anlıyorum. Şimdi dolayısıyla biz, bu ülkede bir an önce biraz önce söyledim hangi fikre sahip olursa olsun, terör ve şiddete bulaşmadığı sürece hepsi bizim insanımız, hepsinin fikrini düşüncesine saygılıyız. Yeter ki bu bayrağın altında, bu ay yıldızlı, al bayrağın altında, şehitlerin kanıyla sulanmış bu bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyalım. O günden bugüne özellikle bu laiklik tartışmalarının, din tartışmalarının inanç hürriyetleri tartışmalarının, kadınımızın, kızımızın örtüsüyle, ya da kılık kıyafeti ile 'açıktır kapalıdır' diye gündeme gelmesini ben doğru bulmuyorum."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı açıklamanın ardından Öğretmen Evi'nde STK'lar toplantı yaptı. Destici, toplantıda STK'ları dinledi.

BBP Genel Başkanı Destici: CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor
BBP Genel Başkanı Destici: CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor
BBP Genel Başkanı Destici: CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor
BBP Genel Başkanı Destici: CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici: "CHP nasıl bir anayasa yazacağını bilmiyor" - Son Dakika
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