BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hayatlarını helal alın teriyle kazanan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, hayata ve geleceğe yeniden gülümseyerek baktığımız aydınlık günlere vesile olması dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve...

BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hayatlarını helal alın teriyle kazanan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, hayata ve geleceğe yeniden gülümseyerek baktığımız aydınlık günlere vesile olması dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve güvenli çalışmalar diliyorum" dedi.


BBP Genel Başkanı Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Destici mesajında, "Chicago'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler, haftada 6 gün ve günde 12 saat olan çalışma saatlerinin 8 saate düşürülmesiyle ilgili 1 Mayıs 1886'da iş bırakma eylemi yaptılar. Eylem, o güne kadar ilk kez rastlanan 500 bin kişinin katıldığı büyük bir gösteriye dönüştü. Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede kabul edildi. Böylece 1 Mayıs, tüm dünya üzerinde işçilerin dayanışmasını ve haklarını temsil eden bir sembole dönüştü. 1 Mayıs, Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlandı. 2008 Nisan ayında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanması kabul edilen 1 Mayıs, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildi" dedi.


"Türkiye'de 1 Mayıs uzun yıllar marjinal sol ideolojik grupların ve bazı terör örgütü yandaşlarının propaganda aracı olarak kullanıldı, istismar edildi" diyen Destici, "İşçilerin, hayatlarını emekleriyle, rızıklarını alın teriyle kazananların haklarını bir adım daha ileriye taşıyabilecekleri, içinde bulundukları problemleri tartışıp çözüm yolları arayabilecekleri bu günü kısır tartışmalarla ve güvenlik endişeleriyle yaşadık. Artık son yıllarda 1 Mayıs ülkemizde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başta olmak üzere işçilerimizi temsil eden yetkin sendikalarımızın öncülüğünde amacına uygun olarak bir bayram ve hak arama günü olarak kutlanıyor" ifadelerini kullandı.


Bugün de işçilerin, emekçilerin çözüm bekleyen bazı problemleri olduğunu ifade eden Destici, "Başta sağlık hizmetleri olmak üzere geçmişe göre çok fazla ilerlediğimiz, Avrupa ülkeleri ve ABD dahil dünyanın pek çok ülkesinin önünde olduğumuz alanlar mevcut ancak özellikle günübirlik işler olmak üzere çok sayıda işçimiz maalesef sosyal güvenlik ağının dışında. Emeklilik ve sağlık güvencesinden yoksun vatandaşlarımızın bu durumu geleceğe taşınan ve çok sayıda insanı etkileyen ağır ve derin problemlere zemin oluşturuyor. Başta madencilik ve inşaat sektörü olmak üzere çok sayıda sektörde işçilerimiz, gerekli tedbirlerin alınmaması veya ihmaller ya da hata ve kusurlar sonucu gelişmiş ülkelerin ortalamasının çok üzerinde iş kazaları, ölümler ve meslek hastalıklarına maruz kalıyorlar. Bu vesileyle tekrar madencilik ve inşaat başta olmak üzere iş kazalarında ve meslek hastalıklarında kaybettiğimiz işçi vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Destici, "Ayrıca, KİT'lerde çalışan ve kendilerine söz verilen yaklaşık 80 bin taşeron işçinin kadro, inşaat işçilerimizin emeklilik ve sağlık güvencesi ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini, asgari ücretin en az bir çalışanın aylık yaşam maliyeti (Türk/İş Nisan 2020 verilerine göre 2 bin 884 TL) üzerine çıkarılmasını, kadroya geçen taşeron işçilerin ücret artışlarının diğer işçi kesimleri ile aynı orana çekilmesini, bedeniyle çalışıp artık çalışamayacak duruma gelenlerden başlamak üzere emeklilikte yaşa takılanların da haklı taleplerinin kademeli olarak karşılanmasını ve belki de en önemlisi işsiz olan ya da bu dönemde işini kaybedenler için maddi destek sağlanıp, mutlaka yeni istihdam alanları oluşturmak için süratli çalışmalar yapılmasını öneriyoruz" dedi.


Destici, "İş güvenliği-işçi sağlığı, kadınların ve çocuk yaştakilerin çalışma hayatındaki zorlukları başta olmak üzere çok sayıda konuda almamız gereken çok fazla mesafe olduğu görünüyor. Özellikle küresel salgın nedeniyle çalışanlar, işçiler, emekçiler zor günler yaşıyorlar, ailelerini yaşatma ve gelecek endişesi yaşıyorlar. Yeni bir sayfa açarak 1 Mayıs'ın ideolojik bir argüman olmaktan çıkarılıp, tüm emekçilerimizin problemlerinin çözülmesi, haklarının daha ileriye taşınması ve daha mutlu bir geleceğe adım atmaları için çalışıldığı bir platforma dönüşmesini arzu ediyoruz. Problemlerimizi birlikte, bir araya gelerek, paylaşarak, hayatın her alanında dayanışma göstererek çözebiliriz ve çözeceğiz" ifadelerini kullandı.


Destici, açıklamasını şöyle noktaladı:


"Hayatlarını helal alın teriyle kazanan, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, hayata ve geleceğe yeniden gülümseyerek baktığımız aydınlık günlere vesile olması dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve güvenli çalışmalar diliyorum." - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, 1 Mayıs, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 08:07 Kaynak: İHA


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