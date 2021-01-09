BBP Genel Başkanı Destici'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

09.01.2021 15:05
BBP Genel Başkanı Destici'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Demokratik gelişmenin en önemli şartı fikir ve ifade özgürlüğü, bunun güvencesi ise özgür basındır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Demokratik gelişmenin en önemli şartı fikir ve ifade özgürlüğü, bunun güvencesi ise özgür basındır." ifadesini kullandı.

Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Toplumların demokrasiyle birlikte yükseldiğini belirten Destici, "Demokratik gelişmenin en önemli şartı fikir ve ifade özgürlüğü, bunun güvencesi ise özgür basındır." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim kanallarının teknolojideki hızlı gelişimle birlikte biçim değiştirmesinin, en fazla gazetecilik mesleğini yapanları etkilediğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Sıklıkla bir araya geldiğimiz, bir anlamda siyasetçilerin mesai ve yol arkadaşları sayılabilecek gazeteci kardeşlerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyor, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte kaybettiğimiz İsmail Güneş kardeşimiz başta olmak üzere görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden tüm meslek mensuplarını rahmetle anıyorum."

Büyük Birlik Partisi, Gazeteciler Günü, Mustafa Destici, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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