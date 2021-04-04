BBP Genel Başkanı Destici'den 103 emekli amiralin bildirisine tepki - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı emekli amirallerin, Montrö Sözleşmesi bahanesiyle, vesayet özlemi içerisinde darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez, yok sayılamaz bir cuntacılık örneğidir" dedi.

"103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayınlanan açıklamayı eleştiren Destici, darbe heveslisi olarak işaret ettiği bu kişilere cevabı Türk Silahlı Kuvvetlerinin vereceğini belirtti.

Emekli 103 amiralin, son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından sert tepki gösteren Destici, "Bazı emekli amirallerin, Montrö Sözleşmesi bahanesiyle, vesayet özlemi içerisinde darbe iması yaptıkları açıklama kabul edilemez, yok sayılamaz bir cuntacılık örneğidir. Herkes şunu bilsin ki, anayasayı gazi Meclisimiz ve aziz milletimiz yapar. Bu ülkeyi de milletin seçtikleri yönetir. Dış meseleler ve terörle mücadelede uyum ve iş birliği içerisinde olunan bu kritik ve zorlu süreçte yaptıkları haddi aşan açıklamadan ötürü cunta kafalı, darbe heveslisi bu tekaüt gruba hak ettikleri cevabı inanıyorum ki öncelikle milli irade sevdalısı TSK mensuplarımız verecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA