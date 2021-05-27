BBP Genel Başkanı Destici: "27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz"

27.05.2021 12:02
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz. O gün milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, 'milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığı'nın mikrobu ülkemize bulaştırıldı" dedi.

BBP lideri Destici, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin Türkiye için utanç kaynağı olduğunu ifade ederek, "27 Mayıs 1960'ta kuruluşunun henüz 37. yılında devletimizin temel müesseseleri, anayasası, parlamentosu, hükümeti, cumhurbaşkanlığı makamı, yargı kurumları, en önemlisi silahlı kuvvetleri, tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildi. 27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz. O gün milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, 'milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığı'nın mikrobu ülkemize bulaştırıldı. 27 Mayıs darbesi, pek çok açıdan ülkemiz ve milletimiz için bir utanç sayfası olmuştur. Çoğu İstiklal Savaşı'mızın gazileri, kahramanları olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş yöneticilerine hiç kimsenin vicdanının kaldırmayacağı muameleler yapıldı. Mensup olduğumuz dinin, milletimizin geleneklerinin, geçmişten bugüne toplumların kabul ettiği ahlak kurallarının ve evrensel hukuk kurallarının hiçbiri ve hiçbir yönüyle bağdaştırılamayacak bir mahkeme süreci ve yargılamayla Yassıada Mahkemeleri, 15 idam, 31 müebbet ve 418 kişiye çeşitli hapis cezaları verdi. İdam cezalarının üçü infaz edildi. Çok sayıda insanımız, takip, gözaltı, sorgu ve cezaevi süreçlerinde sağlıklarını ve hayatlarını kaybetti. Milletimiz, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimlerinin faturasını insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte 'geri kalmışlık' olarak ödedi" dedi.

"Milletimiz ise 27 Mayıs 1960'tan bugüne tüm darbeleri lanetlemiş, son olarak 15 Temmuz 2016'da tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini, ülkesini korumuş, milli iradeye, kendine, ve geleceğine sahip çıkmıştır" diyen Destici, "27 Mayıs darbesinin 61. yılında millet iradesine yönelen tüm girişimleri, milletimizin geleceğine ve bağımsızlığına kast ettiğini ifade ederek lanetliyor, 1960 darbesinin düzmece mahkemelerinin verdiği idam kararlarıyla hayatlarını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ayrıca 27 Mayıs 1980 tarihinde emperyalizmin uşağı hainler tarafından şehit edilen Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüz akı ağabeyimiz Güz Sazak'ı şehadetinin 41. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anıyor, bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, 15 Temmuz 2016, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: '27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:19 Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı
13:17 Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti
13:15 İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi
13:04 Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı
13:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
12:44 Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı         
13:34
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti         
13:18
İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi         
13:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da         
12:39
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 13:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici: "27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement