BBP Genel Başkanı Destici: "27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz. O gün milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, 'milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığı'nın mikrobu ülkemize bulaştırıldı" dedi.

BBP lideri Destici, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin Türkiye için utanç kaynağı olduğunu ifade ederek, "27 Mayıs 1960'ta kuruluşunun henüz 37. yılında devletimizin temel müesseseleri, anayasası, parlamentosu, hükümeti, cumhurbaşkanlığı makamı, yargı kurumları, en önemlisi silahlı kuvvetleri, tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildi. 27 Mayıs 1960 tarihini Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hatırlıyoruz. O gün milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, 'milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığı'nın mikrobu ülkemize bulaştırıldı. 27 Mayıs darbesi, pek çok açıdan ülkemiz ve milletimiz için bir utanç sayfası olmuştur. Çoğu İstiklal Savaşı'mızın gazileri, kahramanları olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş yöneticilerine hiç kimsenin vicdanının kaldırmayacağı muameleler yapıldı. Mensup olduğumuz dinin, milletimizin geleneklerinin, geçmişten bugüne toplumların kabul ettiği ahlak kurallarının ve evrensel hukuk kurallarının hiçbiri ve hiçbir yönüyle bağdaştırılamayacak bir mahkeme süreci ve yargılamayla Yassıada Mahkemeleri, 15 idam, 31 müebbet ve 418 kişiye çeşitli hapis cezaları verdi. İdam cezalarının üçü infaz edildi. Çok sayıda insanımız, takip, gözaltı, sorgu ve cezaevi süreçlerinde sağlıklarını ve hayatlarını kaybetti. Milletimiz, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimlerinin faturasını insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte 'geri kalmışlık' olarak ödedi" dedi.

"Milletimiz ise 27 Mayıs 1960'tan bugüne tüm darbeleri lanetlemiş, son olarak 15 Temmuz 2016'da tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini, ülkesini korumuş, milli iradeye, kendine, ve geleceğine sahip çıkmıştır" diyen Destici, "27 Mayıs darbesinin 61. yılında millet iradesine yönelen tüm girişimleri, milletimizin geleceğine ve bağımsızlığına kast ettiğini ifade ederek lanetliyor, 1960 darbesinin düzmece mahkemelerinin verdiği idam kararlarıyla hayatlarını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve darbe şartlarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ayrıca 27 Mayıs 1980 tarihinde emperyalizmin uşağı hainler tarafından şehit edilen Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüz akı ağabeyimiz Güz Sazak'ı şehadetinin 41. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anıyor, bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA