BBP Genel Başkanı Destici'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadına yönelik şiddet meselesine iş birliği içinde çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

BBP Genel Başkanı Destici mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1977'de 8 Mart'ın, Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul ettiğini anımsattı.

Türkiye'de kadınlara yönelik suçların engellenememesinden dolayı Dünya Kadınlar Günü'nün üzüntü ve utancın gölgesinde kutlandığını belirten Destici, "Acilen bu meseleyle yüzleşmek, milletçe el ele bütün imkanlarımızı kullanarak iş birliği yapmak ve çözümler bulmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Konunun, milletin öncelikli meselelerinden biri haline geldiğini, devletin eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet kurumları başta olmak üzere tüm gücüyle hızlı ve kapsamlı çalışma yapması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Hemen her gün çeşitli vesilelerle karşılaştığımız 'kadına şiddet' olaylarının, milletimizin vicdanında kanayan bir yara olmasının yanında bahse konu olan suçların engellenmesi, bu dönemde halkımızın devletimizden en büyük beklentilerinden biri olarak ayrıca dikkat çekiyor. Kadın, kutsal saydığımız insanlığın ortak değerlerinin korunması ve yükseltilmesi açısından 'anne', 'eş' ve 'ilk öğretmen' olmaları nedeniyle çok önemli ve değerli bir konumda yer alır. Bir toplumun inanç, ahlak, huzur ve gelişmişlik düzeyleri bu nedenle o toplumda kadına verilen önemle ve değerle doğrudan ilişkilidir. Mutlu, huzurlu, güvenli bir ülke ve millet olma yolunda yarınlara hazırlanırken, yarınları planlarken, problemlerimize çözüm ararken göz önünde bulundurmamız gereken en önemli hususlardan biri eğitimde, meslek edinmede, iş hayatında, kamusal alanda, devlette, siyasette ve sosyal alanda ayrımcılıkla mücadele etmek olmalıdır. Şiddet mağduru olan, hayatlarını kaybeden kadınlarımıza, kızlarımıza rahmet diliyorum. Kadınlarımızın, şiddetle ve ayrımcılıkla mücadelelerinde yanlarında ve destekçileri olduğumuzu inanç ve kararlılıkla tekrar hatırlatıyor, bu hassasiyetleri taşıdığımız sürece yarınlara umutla bakabileceğimiz inancıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."