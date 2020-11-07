BBP Genel Başkanı Destici'den ABD'deki seçimle ilgili değerlendirme - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den ABD'deki seçimle ilgili değerlendirme

07.11.2020 14:27

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'deki seçime ilişkin, "Kimin seçildiğine değil kendi işimize bakmamız lazım. Türkiye şu an dış politikada, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Azerbaycan'da çok doğru bir yol izlemektedir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'deki seçime ilişkin, "Kimin seçildiğine değil kendi işimize bakmamız lazım. Türkiye şu an dış politikada, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Azerbaycan'da çok doğru bir yol izlemektedir. Terörle mücadelede doğru politika izlemektedir. Biz dik durduktan, bir ve beraber olduktan sonra ister Trump seçilsin ister Biden seçilsin Türkiye hızla büyümeye devam edecektir." dedi.

Nevşehir'e gelen Destici, programına Abdullah Çatlı'nın kabrini ziyaret ederek başladı.

Daha sonra Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı'yı evinde ziyaret eden Destici, kent merkezindeki iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde tüm ülkelerde ekonomik daralma yaşandığını, Türkiye'de sürecin iyi yürütüldüğünü ancak özellikle küçük esnafa verilen desteğin artırılması gerektiğini belirtti.

Yeni yıla ilişkin bütçe görüşmelerine TBMM'de devam edildiğini, maaş zamlarının enflasyon rakamları yerine bütçedeki büyüme rakamları esas alınarak belirlenmesi gerektiğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

"Pandemi ile birlikte bütün dünyada ekonomik daralma oldu. Burada farklı esnafımızı ziyaret ettik, işlerinden memnun olduklarını söylediler. Ekonomide tabii ki bir daralma var ancak koronavirüs ile mücadele kazanıldığında ekonomimiz daha iyi bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Bütçe rakamları TBMM Plan Bütçe Komisyonunda şu an görüşülüyor. Bütçedeki büyümeye göre, asgari ücretliden başlayarak çalışan tüm kesimlerin büyüme oranından pay alması gerekiyor. Sadece enflasyon rakamlarına göre bir maaş zammı veya asgari ücret tespiti adil olmaz, biz doğru bulmayız. Bütçedeki büyümenin esas alınmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte sıkıntı yaşayan esnaf kesimi başta olmak üzere küçük ölçekli işletmelerin, imalathanelerin daha yüksek seviyede desteklenmesi lazım."

Bir gazetecinin sorusu üzerine ABD'deki başkanlık seçimini değerlendiren Destici, seçimi kazanacak tarafın Türkiye ile hareket etmesinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin doğru politikalar yürüttüğünü kaydeden Destici, "Kimin seçildiğine değil, kendi işimize bakmamız lazım. Türkiye şu an dış politikada, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Azerbaycan'da çok doğru bir yol izlemektedir. Terörle mücadelede doğru politika izlemektedir. Biz dik durduktan, bir ve beraber olduktan sonra ister Trump seçilsin ister Biden seçilsin Türkiye hızla büyümeye devam edecektir. Onlar da Türkiye ile birlikte hareket etmek zorunda kalacaklardır. Bugüne kadar yaptıkları müttefikliğe veya stratejik ortaklığa yakışmayacak davranışlardan geri duracaklardır." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici'den ABD'deki seçimle ilgili değerlendirme
BBP Genel Başkanı Destici'den ABD'deki seçimle ilgili değerlendirme
BBP Genel Başkanı Destici'den ABD'deki seçimle ilgili değerlendirme
BBP Genel Başkanı Destici'den ABD'deki seçimle ilgili değerlendirme

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den ABD'deki seçimle ilgili değerlendirme - Son Dakika


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