Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması

29.08.2021 16:33
BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi'nin Genişletilmiş İl Toplantısı'na katılan Genel Başkan Mustafa Destici, yönetimde kim olursa olsun Afganistan halkıyla ilişkileri kesmenin söz konusu olamayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiili müdahale dahil olmak üzere her türlü tedbirini almalı ve...

Büyük Birlik Partisi'nin Genişletilmiş İl Toplantısı'na katılan Genel Başkan Mustafa Destici, yönetimde kim olursa olsun Afganistan halkıyla ilişkileri kesmenin söz konusu olamayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiili müdahale dahil olmak üzere her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalıdır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Teşkilatının Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Beyoğlu Öğretmen Evi'nde basın mensupları ile bir araya gelen Destici, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi.

"Terörün partisi olmaz"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ağustos ayındaki en büyük zaferlerden bir tanesi de 30 Ağustos zaferi. Buradan bir kere daha 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bazı siyasetçiler ya da siyasi partiler bilerek terör örgütünün temsilciliğini sözcülüğünü yapıyorlar. Türkiye'de hem PKK'nın hem DHKP-C'nin mecliste partileri var. Bunların azılı terör örgütü olduğunu hepimiz biliyoruz. Hukuk bunun gereğini yapacak. Terörün partisi olmaz ama diğer taraftan bazı siyasi partilerimiz sırf iktidarı ele geçirme kaygısıyla terör örgütleriyle ilişkiler kurarlarsa, birliktelikler meydana getirirlerse onlar vatana, millete, gazilerimize, şehitlerimize ihanet etmiş olurlar. Sultan Alparslan'a da Selahaddin Eyyübi'ye de Mustafa Kemal Paşa'ya da ihanet etmiş olurlar" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiili müdahale de dahil olmak üzere her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalıdır"

Genel başkan Destici, Afganistan'ın durumuna ilişkin "Afganistan'la bizim ilişkimiz sadece Cumhuriyet'in kurulduğu ya da hemen onun öncesinde Osmanlı Devleti ile başlamaz. O coğrafya ile ilişkimiz İslam'la müşerref olmamızla başlar. Bölge tamamen İslamiyet'e girmiş. Biz orayı hem soydaşlarımız hem de dindaşlarımızın yani kardeşlerimizin ülkesi olarak görüyoruz. Pakistan'ı hangi gözle görüyorsak Afganistan'ı da aynı gözle görüyoruz. Afganistan'ı kim yönetirse yönetsin bizim Afganistan milletiyle ilişkimizi kesmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Burası Türk İslam dünyasının kalbidir. O yüzden herkes buradan yardım istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiili müdahale de dahil olmak üzere her türlü tedbirini almalı ve gereğini yapmalıdır. Başta bunları engellemek için Afganistan'ı yöneten Taliban dahi olsa, elbette bununla da diplomatik ilişkileri kesmemelidir ve Taliban için değil, Afgan halkı için oraya her türlü desteği vermelidir. Kabil havaalanı işletilmesi de dahil olmak üzere" ifadelerini kullandı.

"İslam anlayışımıza göre bunların yaptığı çoğu şey İslami değil"

Konuşmasının devamında Taliban'ın ortaya koyduğu görüntüleri ve uygulamaları onaylamadığını söyleyen Destici, "Bir kere Müslüman kadına hakaret ediyorlar, sözde İslami gruplar ama bizim inancımıza, İslam anlayışımıza göre bunların yaptığı çoğu şey İslami değil. Dolayısıyla bunu onaylamıyoruz, karşısındayız. Özellikle kadınlara karşı yapılan muameleyi kökten reddediyoruz. Kadın da erkek gibi bir insandır ve bütün hakları yüce Rabbim tarafından verilmiştir. Allah tarafından verilen hakları da hiçbir kulun almasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"Afganistan huzura kavuştuktan sonra da kendi ülkelerine dönmeleri gerekir"

Gelen mültecilerin Türk soylu olanlarını önceleyeceklerini söyleyen Destici, "Bir de gelen mülteciler var. Kaçak yollarla gelen göçmenler var. Burada da yine açıkça söylüyorum Türk soylu olanları elbette önceleyeceğiz. Bunları biz ülkemizde belli noktalardan; Doğu'da, Güneydoğu'da oralarda belli merkezler oluşturarak, kamplar oluşturarak tampon bölgelerde tutacağız. İçerilere gönderilmemesi gerekir ve Afganistan huzuruna kavuştuktan sonra da kendi ülkelerine dönmeleri gerekir" dedi.

"Aşınızı olun"

Devletin pandemi konusunda aldığı kararları desteklediğini belirten Destici, "Bu sene yüz yüze eğitim konusunda hem hükümet hem Milli Eğitim Bakanlığımız kararlılar, biz de bu kararı destekliyoruz. Aşı karşıtlığının önüne geçerek buradan siyasi rant elde etme peşinde olan siyasetçilerimiz ortaya çıkmaya başladı. ya kardeşim akıl var, mantık var, bilim var. Şimdi bu gibi konularda bizim ahkam kesmemiz hiçbirimizin ya da bilgisi olmayan vatandaşların doğru olmaz. Bilim ne diyorsa, bilim insanları ne diyorsa, tıp ne diyorsa, tıp insanları ne diyorsa ona uymamız lazım. Devletimiz de buna göre kararlar alıyor. Haftada iki kere PCR testi zorunluluğu getirilmiş. Şimdi bana diyorlar ki genel başkanım buna karşı bir açıklama yap. Hayır, tam tersini yapıyorum. Diyorum ki bir, aşınızı olun. İki, olmuyorsanız o zaman PCR testinizi vereceksiniz" dedi.

"Barajın hiç olmaması lazım"

Seçim kanununda birtakım değişiklikler yapılacağını vurgulayan Destici, "Önümüzdeki seçime büyük ihtimalle yeni bir seçim kanunuyla gidilecek. Yani Ekim ayında meclis açıldığında seçim kanununda birtakım değişiklikler yapılacak. Bununla ilgili Cumhur İttifakı olarak partiler arası görüşmeler sürüyor. Bizim heyetimiz de iki kere görüştü.

Burada, barajın düşmesi noktasında bir mutabakat var ama sadece barajın düşmesi tek başına ya da yüzde 5'e düşmesi problemi çözer mi? Çözmez. Barajın hiç olmaması lazım. Bir kere bunu ifade ediyorum. Olursa da maksimum yüzde 1 seviyesinde olması lazım. Vatandaşa tasarruf et diyeceksin, ekonomik davran diyeceksin ama öbür taraftan 5 partiye her yıl 500 trilyon, seçim olduğunda da 1,5 kat trilyon verirsen vatandaş buna itibar etmez. Biz ne dedik, bu partide dedik ki gelin bunu esnafa verelim dedik pandemi döneminde. Hiçbirisi ağzını açmadı. Onu ver, bunu ver, şunu ver diye her gün televizyonda konuşan muhalefet partileri de şu yiğitliği yapamadılar. Biz, derler ya insanın sözüne bakılmaz işine bakılır. Sen konuşuyorsun da, sen ne yapıyorsun? O muhalefet partilerinin birisi 'biz bu yardımı almıyoruz, zorda kalan esnafımıza veriyoruz' deseydi, o zaman samimiyeti görülürdü ama samimi değiller. Bir kuruşunu vermediler. Onun için kaldırılsın diyoruz madem tasarruf, kaldırılsın " dedi.

Toplantı sonrası Kızılay Meydanı'na geçen Mustafa Destici, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. - İSTANBUL

BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Afganistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama 15:54 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama 22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış 15:50 22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme 15:19 Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK 15:03 Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi 14:20 Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Kahramanmaraşlı Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı 13:58 Kahramanmaraşlı Mercan'ın hayat hikayesi Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor 13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu 11:58 Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu

Son Dakika Haberleri
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama
15:51 Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor
15:49 22 yaşındaki oyun bağımlısı Hülya, 3 gündür kayıp! Arkadaşlarından 150 lira isteyip kayıplara karışmış
15:34 Son Dakika: ABD'nin, 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak
15:27 Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti
15:19 Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme
15:04 Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar
15:02 Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK
15:00 Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü
Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir         
15:57
Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor Mesut Akusta'dan güzel haber geldi! Usta oyuncu sağlığına kavuştu, tekrar setlere dönüyor         
15:52
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar         
15:05
Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü         
15:00
Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok         
14:16
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar         
12:57
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 16:47:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici'den Afganistan açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement