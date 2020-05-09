BBP Genel Başkanı Destici'den

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir aile ve toplumda anne sağlıklı olursa o aile ve toplum sağlıklı olur. Anne mutlu, huzurlu olursa o aile ve toplum huzurlu olur." ifadelerini kullandı.

Destici, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnsanların birbirleri üzerindeki haklarının ilk sırasında tartışılmaz bir şekilde annenin evlatları üzerindeki haklarının geldiğini belirten Destici, mesajında, "Cennet annelerin ayakları altındadır." hadisine işaret etti.

Destici, Anneler Günü'nün ellerin annelere, sevgi ve saygıyla uzatılıp, onlardan hayır duası istenen, ancak aynı zamanda ennelere saygısızlığın, kadına yönelik şiddetin, saldırıların ve suçların nasıl son bulacağıyla ilgili çözüm yollarının aralıksız arandığı günler olması gerektiğini vurguladı.

İnsanları, toplumları ileriye taşıyan her gelişmede ve adımda annelerin, yani kadınların katkıları olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Destici, "Bir aile ve toplumda anne sağlıklı olursa o aile ve toplum sağlıklı olur. Anne mutlu, huzurlu olursa o aile ve toplum huzurlu olur. Anne eğitimli olursa o aile ve toplum eğitimli olur. Anne inançlı olursa o aile ve toplum ahlaklı, inançlı olur. Anne vatansever ve milletperver olursa evlatları ve dolayısıyla toplum da milliyetçi olur. Özetle anne olursa aile, toplum ve ülke olur, millet olur, devlet olur." değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl "Anneler Günü"nün ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle daha özel bir anlam kazandığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını ve Anneler Günü'nü bir Müslümanın, aslında her gününü anneler günü gibi yaşaması gerektiğini ifade ederek kutluyor, içinden geçtiğimiz zor günleri en çok annelerimizin çabası ve duasıyla atlatabileceğimizin inancıyla, milletimize, sağlıklı, geleceğe yeniden umutla, güvenle baktığımız aydınlık günler diliyorum.

Başta ailemizin en kıymetli değeri olan sevgili anneciğim olmak üzere özellikle bu ülkeye canlarından çok sevdikleri göz bebekleri evlatlarını feda eden şehit ve gazilerimizin annelerinin mübarek ellerinden öpüyor, tüm annelerimizi hürmetle selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum."