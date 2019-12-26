BBP Genel Başkanı Destici'den 'asgari ücret' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den 'asgari ücret' açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den 'asgari ücret' açıklaması

6 saat önce

2020 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Masayı terk eden kesim ile masada oturan kesimler bir araya gelirlerse ortak bir çözümde buluşabilirler" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den 'asgari ücret' açıklaması, System.String[]

2020 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Masayı terk eden kesim ile masada oturan kesimler bir araya gelirlerse ortak bir çözümde buluşabilirler" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2020 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu. Destici, "Biz arzu ederdik ki hem hükümet, hem işçi ve işveren kesimi bir rakamda mutabık kalsınlar. Biz, yüzde 22,5 artışı neye göre hesaplamıştık, bütçede bir önceki yıla göre artışa göre hesapladık. 2019 bütçesi 2020 yılına göre öngörülen yüzde 22,5 artıyor. Biz gelir dağılımın adaletli yapılması ölçüsüne dayanarak asgari ücretin de en az bu oranda artırılmasını teklif etmiştik" dedi.

"Geçtiğimiz yılda bu teklifimizi yapmıştık" diyen Destici, "Geçtiğimiz yıl bu gerçekleşti. Bu sefer açıklanan rakama göre enflasyonun baz alındığı görülmekte. Bakan hanım da bunu enflasyon artı 3 puan şeklinde açıkladı. Bize göre bu yetersiz bir rakamdır. Bu son görüşme olarak açıklandı ancak inşallah düzeltilmesi noktasında tarafların son bir kez daha bir araya gelmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"ÇAREYİ MASAYI TERK ETMEKTE BULDULAR"

Açıklama esnasında TÜRK -İŞ'in masayı terk etmesini de değerlendiren Destici, "TÜRK-İŞ sadece kendi iş kollarına bağlı olan işçileri değil, o masada HAK-İŞ, DİSK gibi diğer sendikalara mensup işçilerin görüşünü ortaya koydu. 3 sendikanın ortak kararı, 2 bin 578 TL'nin altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini daha önce beyan etmişlerdi. Biz nasıl 'bütçedeki artışa göre' belirlensin demişsek onlar da yaşam standardını, açlık sınırını baz alarak böyle bir rakam belirlediklerini ifade etmişlerdi. Bu sözlerinin gereği karşılanmayınca çareyi masayı terk etmekte buldular. Daha önce de ifade ettim, masayı terk eden kesim ile masada oturan kesimler bir araya gelirlerse ortak bir çözümde buluşabilirler" ifadelerini kullandı.

"BU RAKAMDA BİR JEST GÖZÜKMÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete ilişkin "İnşallah jestimizi yaparız" sözlerini de değerlendiren Destici, şunları söyledi:

"Şu halde, bu rakamda bir jest gözükmüyor. İnşallah taraflar bir defa daha bir araya gelirlerse, bu da ancak Cumhurbaşkanının isteği ve çağrısı ile olabilir. Dolayısıyla tüm kesimlerin Sayın Cumhurbaşkanını kırmayacağını düşünüyorum. Tekrar bir masada buluşulursa Sayın Cumhurbaşkanımızın jesti de orada gerçekleşir diye ümit ediyorum."

(İHA)

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Asgari Ücret, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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