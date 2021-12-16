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BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması

16.12.2021 20:28

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 250 lira olarak açıkladığı yeni asgari ücretin çalışan kesimin yüzünü güldürecek bir rakam olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 250 lira olarak açıkladığı yeni asgari ücretin çalışan kesimin yüzünü güldürecek bir rakam olduğunu söyledi.

Destici, Polatlı Belediyesini ziyaretinin ardından, açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini daha önce söylediğini, kurlardaki yükselişle birlikte bu rakamı 4-4 bin 500 lira aralığında telaffuz ettiklerini dile getiren Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Bu işçimizin, çalışan kesimin yüzünü güldürecek bir rakam oldu. Ben özellikle hem çalışan kesimlerimize hem asgari ücretliler için aileleri için hem de işverenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Asgari ücrete vergi muafiyetinin getirilmiş olmasının da çok önemli olduğuna vurgu yapan Destici, "Yılbaşında memurlarımız, emeklilerimiz, gerçekten çok düşük maaş alan emeklilerimiz var. 2 bin TL'nin altında maaş alan emeklilerimiz var. İnşallah bunlarla ilgili aynı oranda, yüzde elli oranında bir artış verilir diye ümit ediyoruz, bekliyoruz. Bu konuda devlet, hükümet, maliye elindeki imkanları kullanacaktır." diye konuştu.

Destici, şunları kaydetti:

"Milletimiz şundan emin olsun ki inşallah eğer bu uygulanan politikalarda beklenen sonuçlara ulaşılabilir se yaz aylarında turizmin de canlanmasıyla birlikte cari açık diye bir problemimiz kalmayacak ve Türkiye şu anda yeni yatırımlar da almaya başladı. Hem enflasyona hem de enflasyon ötesinde oluşan hayat pahalılığına da vatandaşlarımızın ezdirilmemesi için elden gelen bütün gayretler gösterilecek. Cumhur İttifakı'nın vatandaşlarımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için etkilenen kesimlerin de hayatlarının iyileştirilmesi, gelir düzeylerinin yükseltilmesi için çalışmaları devam ediyor. Asgari ücret bunların en önemli noktalarından bir tanesiydi, inşallah bunun devamı gelir."

Merkez Bankasının faiz indirme kararı

Merkez Bankasının faiz indirme kararlarının vatandaşlara doğru anlatılarak kamuoyunda güven sağlanması gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan düşürmesi önemli bir karar. Öncelikle dövize baktığımızda yeni bir yükseliş getirmeye başladı. Öncelikli temennimiz, dövizdeki yükselişin sürekli olmaması, süreklilik arz etmemesi ve belli bir süre sonra aşağıya doğru inmesini bekliyoruz. Yani bu politikaları uygulayanların beklentisi de bu. Yani kısa süreli bir yükseliş olacağını ümit ediyorum. Öyle bekliyoruz çünkü her faiz düştüğünde dövizde inanılmaz bir yükseliş meydana geliyor.

Vatandaşımız çok güzel ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeli. Yani bu faiz indirimleri hangi gerekçeyle ya da neler hedeflenerek yapılıyor? Özellikle muhalefet partilerinin bu konuda yıkıcı, yıpratıcı söylemleri var. Farklı olumsuz algıların oluşmasına sebep oluyor. Asla olumsuz algı oluşturacak bir sürece meydan verilmemeli. Vatandaşımıza çok net bir şekilde burada hedefler bir ay sonra ne olacağı, iki ay sonra ne olacağı, 3 ay sonra ne olacağı anlatılarak vatandaşımıza da bir güven verilebilir. Vatandaşımızın elindeki parasını, TL'sini dolara, döviz cinsinden paraya değil de üretimse üretime, inşaatsa inşaata, konutsa konuda, borsaysa borsaya, tahvilse tahvile yönlendirilmesine de öncülük edilmeli."

BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, cumhurbaşkanı, Asgari Ücret, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika


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