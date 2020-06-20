BBP Genel Başkanı Destici'den Babalar Günü açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, babaların toplumu ve milleti ayakta tuttuğunu ifade ederek, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Babalar Günü ile ilgili açıklamada bulundu. Destici, açıklamasında, "Aile, toplumun, milletin, hayatımızın merkezine koyduğumuz inanç ve değerlerimizin temel direğidir. Hayatın yükünü taşırken, ailesine kalkan olarak onları koruyan, evlatlarını topluma, vatana, millete faydalı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiren babalar, aslında aileleriyle birlikte toplumu ve milletimizi de ayakta tutuyorlar" dedi. Destici, "Başta evlatlarını kucaklayamadan, onların hayatta yaşadıkları hiçbir mutluluğa, hiçbir başarıya, hiçbir gurura ortak olma şansı bulamadan, bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamız için hayatlarını feda eden şehitlerimiz ve şehit babaları başta olmak üzere, ailelerine helal rızık taşıyan tüm babaların babalar gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA