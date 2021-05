BBP Genel Başkanı Destici'den Bakan Soylu'ya destek - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vererek, " Türkiye'nin terörle mücadelesine, bu mücadeleye başarıyla, fedakarca hizmet eden bir vatan evladına, bedel ödetilmeye çalışmasına da asla göz yumamayız" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başkan Destici, son zamanlarda ortaya çıkan suç örgütü tartışmalarıyla ilgili, "Suça dair hiçbir iddia yok sayılmamalıdır. Dile getirilen iddia ne olursa olsun, iddianın sahibi kim olursa olsun, adalet kurumları, üzerlerine düşen görevi yerine getirmeli, gerçeklerin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için ne gerekiyorsa, hiçbir boşluk bırakmadan yapmalıdır. Problemlerimizin çözümlerini hukuk dairesi içinde aramalı, yine çözüm Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi içinde çözülmelidir. İçişleri Bakanımızın söylediği de zaten budur" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yıpratma ve itibarsızlaştırma propagandası yürütüldüğünü söyleyen Başkan Destici, şunları kaydetti:

"Bu odakların öncelikli amaç ve hedefleri ilk olarak; Sayın Soylu olarak görünse de hedef hükümet ve onun ötesinde hedef Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğüdür. Konuşanlar bunun farkında da olmayabilir. Onlar kendi hırslarıyla da hareket ediyor olabilir. Arkadaki büyük fotoğrafa baktığımızda biz çok açık ve net şekilde görüyoruz. Burada esas operasyon devlete ve Türk milletine çekilmeye çalışılmaktadır. Meselelerin hukuka ait olduğunu, karşı karşıya olduğumuz meseleleri hukukun çözebileceğini ifade ederken, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın ve onun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakaretlerle itibarsızlaştırılmasını hiçbir şartta ve şekilde mazur göremeyiz, asla kabul edemeyiz. Türkiye'nin terörle mücadelesine, bu mücadeleye başarıyla, fedakarca hizmet eden bir vatan evladına, bedel ödetilmeye çalışmasına da asla göz yumamayız."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Netanyahu benzetmesi' hakkında da değerlendirme yapan Başkan Destici, "Türkiye'nin terörle mücadelesini uluslararası alanda mahkum ettirmeye çalışan devletlere propaganda sahası açan; her fırsatta İsrail'in yönetim modelini bir ideal olarak milletin önüne koyan, milletimizin yüzde 52,6'lık bir oy desteğiyle görevlendirdiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı katil zalim soykırımcı Netanyahu'ya benzeten, bu hezeyanın birkaç gün sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzde 76 oy aldığı memleketi Rize'ye gidip vatandaşla kavga edenlerden aklı selimle hareket etmelerini beklememek gerektiğini de tecrübe ediyoruz. Eğer kendisi Netanyahu'ya benzer veya Netanyahu'nun Türkiye versiyonu biri görmek istiyorsa, kahvaltı davetlerine kadar muhabbetlerini ilerlettiği, Netenyahu gibi bebek katili Öcalan'a, Demirtaş'a PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye baksın" açıklamalarında bulundu. - ANKARA