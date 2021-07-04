BBP Genel Başkanı Destici'den Başbağlar katliamı açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " PKK'nın varlığından ve eylemlerinden çıkarılması gereken ilk sonuç, PKK'nın Türkiye'ye karşı yürütülen bir savaşın taşeronu olduğudur. Başbağlar katliamı, PKK'nın katliam ortakları TİKKO, DHKP-C ve destekçilerinin ne olduklarını ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan en karakteristik örneklerden biridir" dedi.

Destici, Başbağlar katliamının 28'inci yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 37 yıldır terör eylemlerine maruz kaldığını belirten BBP Genel Başkanı Destici, "37 yılda çoğu sivil 40 bin kişinin hayatına, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin 1,5 trilyon dolarına mal olan terör eylemleri, insanlık tarihinin en vahşi, en ahlaksız metotlarıyla yürütülüyor. Hepimiz biliyoruz ki bu vahşetin uluslararası güçlerin desteği olmadan sürdürülmesi mümkün değil. Hiçbir terör örgütü bir veya birden fazla istihbarat örgütünün, dolayısıyla devletin desteği olmadan varlığını devam ettiremez. Bulunduğu bölgede konumlanamaz. İhtiyacı olan para trafiğini yönetemez. Siyasi destek oluşturamaz. Gıda, silah, tıbbi malzeme başta olmak üzere hayati ihtiyaçlarını temin edip bölgeye taşıyamaz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye karşı yürütülen bir savaşın taşeronu olduğunu belirten Destici, "Başbağlar katliamı, PKK'nın katliam ortakları TİKKO, DHKP-C ve destekçilerinin ne olduklarını ve insanlıkla ilişkilerini ortaya koyan en karakteristik örneklerden biridir. Demokrasi, insan hakları, barış maskesiyle yürütülen cinayetler, Türkiye'de yaşananların en çarpıcı özetidir ve bunların hesabını sormayı, milletimize karşı görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu bir an bile unutmayacağız. İçeride ve dışarıda teröre hoşgörü gösteren, görmezden gelen, gerekçe arayan, diyalog kuran, yardım eden, iş birliği yapan herkes, başta Başbağlar olmak üzere Türkiye'de işlenen cinayetlerin ortağıdır, katillerin ve canilerin tarafındadır" ifadelerini kullandı.

"Bu karanlık tablonun sorumluları ise layık oldukları cezayla er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacaklar" diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti büyük bir millettir. Başbağlar'ın hesabı bir gün muhakkak sorulacak kimsenin şüphesi olmasın. Başbağlar katliamının 28. yılında kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve evlatlarımızla birlikte tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, rahmetle anıyorum." - ANKARA