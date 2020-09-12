BBP Genel Başkanı Destici'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kovid-19 nedeniyle ölenlerle ilgili yaptığı "Bir ayağı çukurda olan insanlardı." değerlendirmesinin, makamına yakışmadığını belirtti.

Destici, partisinin Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Alperen gençliğin, yeryüzünde bütün coğrafyalardaki mazlumların ümidi olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün 12 Eylül darbesinin 40. yılı olduğunu hatırlatan Destici, orduyu peygamber ocağı olarak gördüklerini, askeri her zaman baş tacı yaptıklarını ancak namluyu milletine döndürmüş tanka selam durmadıklarını ifade etti.

Destici, "1980 darbesini gerçekleştiren cunta üyelerinin 5'i bugün hayatta değil. İşte geldiler, zulmettiler ve geçtiler. Şu anda hesabını veriyorlar. Bu bütün darbecilere de örnek olsun. Yargılanarak gittiler, belki ömürleri ceza almaya ve cezaevinde yatmaya yetmedi ama milletin nezdinde mahkum oldular. Tüm darbecileri kınıyor ve lanetliyorum." dedi.

Yunanistan ile bugün yaşanan sorunların da darbe dönemlerinin bir sonucu olduğunu anlatan Destici, 12 Eylül darbesi sonrası Yunanistan'a NATO kapılarını açan darbecilerin Türkiye'ye kötü bir miras bıraktığını kaydetti.

Destici, "Bu millet artık 15 Temmuz'da şunu göstermiştir ki seçtiklerine ve milli iradeye sahip çıkarak darbeye geçit vermeyecek." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede alınan başarılara dikkati çeken Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye sınırları içerisinde terörist sayısı gittikçe azalmıştır, 500'lerin altına inmiştir. İnşallah bu yılın sonuna kadar daha da aşağılara gidecektir. Önümüzdeki yıl tamamen temizlenmelidir. Beklentimiz budur. Terörle mücadelede içeride ve dışarıda devletin ve güvenlik güçlerinin yanındayız, yanında durmaya da devam edeceğiz."

Destici, bir gazetecinin, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın Kovid-19 nedeniyle ölenlerle ilgili "Bir ayağı çukurda olan insanlardı." açıklamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi:

"Yakışmamıştır ve çirkin olmuştur. Yaşlılarımıza hürmet ve saygı hem kültürümüz hem de inancımızın gereğidir. Yaşlısı olmayanın genci olmaz. Şaka yollu da olsa bu şekilde yaşlılarımızı istisnai şekilde alaya almak, bu şekilde ifade etmek belediye başkanlığı seviyesine gelmiş birisine yakışmamıştır. Kendisini bütün yaşlılarımızdan özür dilemeye ve bundan sonraki konuşmalarında makamına yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum."