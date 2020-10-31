BBP Genel Başkanı Destici, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - İZMİR - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz, bakanlarımız, bizler hepimiz buradayız. Şu anda zorda kalanların, mağdur olanların, ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor." dedi.

Destici, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesi ve Rıza Bey Apartmanı enkazlarında incelemelerde bulundu.

Barış Sitesi enkazında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tarafından karşılanan Destici, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gittiği Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmaları da inceleyen Destici, AA muhabirine olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Enkazda çalışan görevlilere de teşekkür eden Destici, şunları söyledi:

"Devletimiz, bakanlarımız, bizler hepimiz buradayız. Şu anda zorda kalanların mağdur olanların, ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor. Ama keşke bunları yaşamasaydık, bunları yaşamamak için gerekli tedbirler önceden alınmış olsaydı. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu. Bunlar bizim için büyük dersler. Bugüne kadar yaşadığımız bütün derslerden tam anlamıyla bir ibret aldık mı, geçmişte yaşadığımız depremlerden bir ders çıkardık mı, bu tartışılır. Şayet tam anlamıyla çıkarıp önlemlerimizi yüzde 100 almış olsaydık daha sonraki süreçleri bunları yaşamamış olurduk."

"Kaçak binalara fırsat vermemek lazım"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bundan sonraki süreçte ilgililerin binaların depreme dayanıklılığı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Önümüzdeki süreçlerde yine yaşayacağız. Çünkü ülkemiz deprem bölgesinde, fay hatları olan bölgeler var. En azından bundan sonrası için fay hatları bölgelerinde mümkün olduğu kadar yapılaşma az olmalı, varsa da deprem standartlarına uygun olarak çok katlı binalar olmamalı.

Burada sağdaki soldaki bina yıkılmamış ortadaki bina yıkılmış, demek ki bu binada bir eksiklik var. Bir şey eksik, hatalı yapılmış. Dolayısıyla bunlara asla fırsat vermemek lazım, kaçak binalara fırsat vermemek lazım."

İzmir'de pek çok kaçak yapı bulunduğunu dile getiren Destici, "Bunların meşru hale getirilmemesi lazım. Mutlaka ama mutlaka devletin bundan sonra daha sıkı bir şekilde tedbirleri alması lazım, uygulamalar yapması lazım. Bu konuda eğer yerel yönetimlerde bir esneklik, aksaklık, gevşeklik, ranta dayalı işler görünüyorsa devletin de bunlara müdahale etmesi ve fırsat vermemesi lazım. Çünkü sonunda büyük acılarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani her şeyimizi 'önce insan' diyerek insan hayatını önceleyerek yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum." sözlerine yer verdi.