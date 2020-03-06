BBP Genel Başkanı Destici'den Develi'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den Develi'ye ziyaret - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Develi'ye ziyaret

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin ilçe başkanlığını ve kaymakamlığı ziyaret ettikten sonra şehit Özgür Çelik ve şehit Ali Taşöz'ün ailelerini de ziyaret ederek taziyede bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici'den Develi'ye ziyaret, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin ilçe başkanlığını ve kaymakamlığı ziyaret ettikten sonra şehit Özgür Çelik ve şehit Ali Taşöz'ün ailelerini de ziyaret ederek taziyede bulundu.


Cuma namazından sonra Develi İlçe Kaymakamlığı'nı ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Develi Kaymakamı Murat Duru ile sohbet etti. Destici, "Yoğun programdan dolayı geciken ziyaretimizi bu şekilde gerçekleştirdik. Develi'den şehitlerimiz var Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Rabbim devletimizin, askerimizin, güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, şehitler hepimizin şehidi biz hepimiz bu vatanın evladıyız Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.


Başkan Destici ve BBP Develi İlçe teşkilatı Kaymakamlık ziyaretinden sonra Develili şehit Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ve Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.


Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Başkan Mustafa Destici " Başta buradaki hanım kardeşlerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Rabbim bütün kadınlarımızı, annelerimizi, eşlerimizi, bacılarımızı, halalarımızı, teyzelerimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kadına şiddetin önlenmesi kadın ölümlerinin azaltılması ve saldırıların son bulması için elimizden gelen gayreti gösterdik, inşşallah bunların sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.


Destici "Biz Türkiye olarak barış için Suriye'deyiz, Ülkemizde 4 milyon göçmen var bunların tekrar Suriye'ye dönmesi için ve yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için Suriye'deyiz. Biz Suriye topraklarında ki iç savaştan sonra ülkemize yönelik çok büyük saldırılar oldu. İdlip üzerinden bomba ve füze saldırıları gerçekleşti bu saldırıları yok etmeye çalışacağız. Biz kim ne derse desin Suriye'de iç savaş tamamen bitip nihai bir siyasi çözüm bulunana kadar da Suriye'de olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:43 Kaynak: İHA
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