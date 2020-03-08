BBP Genel Başkanı Destici'den Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Dünya Kadınlar Günü mesajı

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi, yükselmesi, her geçen gün daha güçlü olmasına yönelik ülkümüz ve inancımızla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi, yükselmesi, her geçen gün daha güçlü olmasına yönelik ülkümüz ve inancımızla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.


BBP Genel Başkanı Destici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici, mesajında, "Toplumun herhangi bir alanında; siyasette, hukukta, aile ilişkilerinde, bilimde, çalışma hayatında, sosyal hayatta, tek bir kadın bile, cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğruyorsa, baskıya, tacize, şiddete, saldırıya maruz kalıyorsa, bu durumu, üzerimizde çok önemli görev ve sorumluluklar bulunduğu şeklinde algılamalı, bu yanlışla mücadele etmeli, mücadele eden herkesi desteklemeliyiz. Bunu milletimize ve insanlığa karşı bir görev addediyoruz" ifadelerini kullandı.


Destici, "Biliyoruz ki kadın yükselirse bir toplum yükselir. Kadın eğitimli olursa bir toplum eğitimli olur. Kadın üretken olursa bir toplum üretken olur. Kadın sağlıklı olursa bir toplum sağlıklı olur. Kadın itibarlı olursa bir toplum itibarlı olur. Kadın güçlü olursa bir toplum güçlü olur. Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi, yükselmesi, her geçen gün daha güçlü olmasına yönelik ülkümüz ve inancımızla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:22 Kaynak: İHA
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