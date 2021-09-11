BBP Genel Başkanı Destici'den Edremit'teki kurtuluş kutlamasında yaşananlara tepki - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu milletin kıyafetine, inancına siz hakaret edemezsiniz kardeşim. Hele de bunu bir kurtuluş günü töreninde asla yapamazsınız. Kim kurtardı orayı? Kara çarşaflılar kurtardı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, cuma namazı sonrasında Ayyıldız Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Destici, vatandaşların sorunlarını dinledi. "Konuşup sohbet ettiğimiz esnafımızın hali tavrı vakur duruşu bizleri mutlu etti. Kanaat sahibiler, şükür sahibiler. Vatanı, milleti devleti önceliyorlar" diyen Destici, pandeminin getirdiği şartların dünyanın her noktasını etkilediğini kaydetti. Dünyanın en önemli ekonomik buhranının yaşadığını ifade eden Destici, "Buna rağmen bizim esnafımız, vatandaşımız hem dimdik ayakta hem de devletiyle, milletiyle bütünleşerek ülkesini yarınlara daha güçlü taşımak için gayret gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye'nin otomobil üreten bir ülke olduğunu, buna rağmen çok fazla ithalat yaptığını ifade eden Destici, "İşte bu parçacılarımız, kaza yapmış, hurdaya çıkmış, perte ayrılmış araçları ayırıyorlar ve bunların sağlam parçalarını sökerek, varsa düzeltilecek tarafını düzelterek bunları tekrar piyasaya, ekonomimize kazandırıyorlar ve bu şekilde de milyarlarca doların ülkemiz içinde kalmasına da vesile oluyorlar. Üretimin kısıtlı olduğu bir dönemde bu çok önemli. Araç fiyatlarında hem birinci el hem ikinci el baktığımız zaman yüzde 100'ün üzerinde artışlar var. Son 2-3 senedir bu artışları gözlemliyoruz. Hurdacılar bu artışları da aşağıya çekiyorlar ve vatandaşın daha ucuz parça elde etmesine, bu şekilde de arabasındaki eksikliğin giderilmesine de yardımcı oluyorlar. Ben kendilerine bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

" Ankara'nın göbeğinde, başkentte böyle bir şikayetle karşılaşacağımı beklemiyordum"

Sıkıntıların da yaşandığının altını çizen Destici, "Bunlardan bir tanesini ben de anlamakta zorluk çektim. Telefonlarının çekmediğini söylüyorlar. Özellikle dükkanların içerisinde cep telefonlarının hangi operatör olursa olsun hiçbirinin çekmediğini söylüyorlar. Ankara'nın göbeğinde, başkentte böyle bir şikayetle karşılaşacağımı beklemiyordum. Operatörler adına üzüldüm. Güya dev şirketler, firmalar her gün reklam yapıyorlar. Hala Ankara'nın göbeğinde, işte burada Ayyıldız Sanayi Sitesi'nde telefonlar çekmiyor ve bizim buradaki esnafımız dükkanın içinde telefonla görüşemiyor. Arayan müşteri görüntülü görüşmek istiyor. Çünkü parçayı görmek istiyor, parça gerçekten işine yarar mı yaramaz mı diye. Bunu sağlayamadıklarını, dışarı çıktıklarını parçayı da dışarıya çıkarmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. İnşallah bu konunun takipçisi olacağız. Yollarla ilgili de şikayetler var. Yine bunun da bir kısmı büyükşehir belediyesine ait, büyük yolların bir kısmı da OSTİM Sanayi Sitesi yönetimine ait olduğunu öğrendim. Oralarla da görüşeceğiz. Bu kardeşlerimizin isteklerini yerine getirme, bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da Büyük Birlik Partisi olarak ben ve arkadaşlarım bu konunun takipçisi olacağız. Burada çalışan hem üreticilerimize hem esnafımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu milletin kıyafetine, inancına siz hakaret edemezsiniz"

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde gerçekleştirilen gösteriye tepki gösteren Destici, "Çok çirkin, öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımız üzerinden Türk milletinin inançlarına, kültürüne, değerlerine saldırılmasını kınıyorum ve lanetliyorum. Türbanlısı, türbansızı bunların hepsi bizim insanımız, bizim kadınımız. Bunların üzerinden bir ayrımcılık oluşturmaya çalışmak ve bunun üzerinden milletin inancına saldırmak, milletin örfüne, adetine, kültürüne saldırmak gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Hala bizim ülkemizin belli bölgelerinde çarşaf giyen kadınlarımız var. Şu mu denmek isteniyor, çarşaflı, tesettürlü kadın, tabiri caizse esir ya da özgür değil ama başını açtığı zaman, daha açık giyindiği zaman kadın özgürleşmiş mi oluyor. Hürriyet kafada olur. Bağımsızlık düşmana karşı olur. Ülkenin bağımsızlığı, ferdin hürriyeti, asıl hürriyet nedir? İnsanların inandığı gibi yaşayabilmesi ve inandıklarını, düşüncelerini ifade edebilmesidir. Ama bu bağnaz zihniyet adlarına da çağdaşlık diyerek dernekler kuruyorlar. Bunlar aslında çağ dışı. Hürriyetten, özgürlükten, kadın haklarından anladıkları buysa vay onların haline. Hiç kimsenin bu milletin inancına, kültürüne kıyafetine saldırma onları aşağılama hakkı yoktur. Bunu kim yapıyorsa kendisi aşağılıktır. Bu milletin kıyafetine inancına siz hakaret edemezsiniz kardeşim. Hele de bunu bir kurtuluş günü töreninde asla yapamazsınız. Kim kurtardı orayı? Kara çarşaflılar kurtardı. Kara Fatma, ne giyiyordu, bunların üstünde hangi kıyafetler vardı? Bunları ne çabuk unuttular? Nene Hatunlar hangi kıyafeti giyiyorlardı, ahlaksız adamlar. Kim yapıyorsa bunu gerçekten büyük bir terbiyesizlik, büyük bir ahlaksızlık ve aşağılıktır bu" dedi.

Destici, esnaf ziyaretinin ardından OSTİM Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın mahalline gitti. Yanan iş yerinde incelemelerde bulunan Destici, yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı, işyeri zarar gören esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ANKARA