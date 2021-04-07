BBP Genel Başkanı Destici'den emekli amirallerin bildirisine tepki - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den emekli amirallerin bildirisine tepki

07.04.2021 14:33
BBP Genel Başkanı Destici'den emekli amirallerin bildirisine tepki, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkes fikrini söyleyebilir ancak 104 kişi gece yarısı hükümete karşı, seçilmiş, millet iradesi tarafından seçilmişlere karşı muhtıra gibi bir bildiri yayınlayamaz. Bu suçtur" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkes fikrini söyleyebilir ancak 104 kişi gece yarısı hükümete karşı, seçilmiş, millet iradesi tarafından seçilmişlere karşı muhtıra gibi bir bildiri yayınlayamaz. Bu suçtur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Destici, başta sağlıkçılar olmak üzere herkesin 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı. Kamudaki ücretli öğretmenlerle ilgili eşit işe eşit ücret konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine 2 tane kanun teklifi götürdüklerini söyleyen Destici, "Bunlardan birincisi, ücretlerin arttırılması, bu şekilde ders saati ücretleri yüzde 100 arttırıldığında en azından ellerine geçen aylık ücret 3 bin lira seviyesine çıkacak, ikinci verdiğimiz kanun teklifi ise 5 bin sayılarını aşmayacak şekilde 500 gün primi dolduran öğretmenlerimizden deneyimli ücretli öğretmenlerimizden 5 bini geçmemek üzere kadroya geçirilmelerini içeren 2 tane kanun teklifi verdik. Bu kanun tekliflerimizin ücretli öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Tedavide dünyanın en başarılı ülkeleri arasındayız"

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın her alanına etki ettiğini belirten Destici, "Tedavide dünyanın en başarılı ülkeleri arasındayız. Aşılamada, hem sayı hem de oran itibarıyla henüz aşı üreticisi olmamamıza rağmen yine başarılı bir süreç geçiriyoruz. Bunları görmezden gelemeyiz. Hastanelerimizin hizmet vermesi noktasında da bugüne kadar başarılı bir süreç yürüttük ama vaka sayılarındaki ürkütücü artış, inşallah önümüzdeki günlerde hastanelerimizin yetersiz kalacağı boyutlara gelmemesini arzu ediyoruz. Bunun için tedbirlere uymak zorundayız. Uzmanlar, vaka sayısındaki artışın engellenememesi durumunda, hastanelerimizin kapasitelerinin dolması ve tedavide aksamalar yaşanması riskiyle karşı karşıya kaldığımız konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Bu noktada, herkese, yeniden, Bilim Kurulu'muzun açıkladığı kurallara titizlikle uyulması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrasında yaşanan tartışmalar hakkında ise Destici, şunları kaydetti:

"Öncelikle bir prensibi netlikle ortaya koymaya ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Anayasa'nın temel ilkelerini ve demokrasiyi yaşatma endişesi taşıyan herkes, millet iradesini hedef alan müdahalelerin karşısında olmalı, bu konuda tavizsiz ve kararlı bir duruş sergilemelidir. Maalesef bugüne kadar Türkiye'de belli bunlar içerisinde siyasi partilerde var darbeler muhtarın ya da bildirilerin kimden gelip kime karşı yapıldığına göre bir tavır ve duruş sergilenmelidir. 60 darbesine Cumhuriyet Halk Partisi bugün bile hala sahip çıkıyor. 27 Nisan ev muhtırasına sahip çıkıyor bazı siyasi partiler 28 Şubat'a sahip çıktılar. 15 Temmuz'a tiyatro dediler. Darbe darbedir, muhtıra muhtıradır, bildiri bildiridir. Buna milli iradeye kim ne şekilde ister gece yolu bildiri ister muhtıra yoluyla ister silahlı darbe yoluyla, kim müdahale etmeye kalkarsa amasız demokrasiden yana olan herkesin buna karşı net bir tavır sergilemesi gerekir. Hele ki siyasi partiler çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır."

"Millet iradesine yönelen her girişim, aslında milletin varlığını, istikbalini ve istiklalini hedef almaktadır"

Darbe girişimlerinin her zaman karşısında olduklarını vurgulayan Destici, "Nereden gelirse gelsin, hangi maksat ya da gerekçeyle sunulursa sunulsun, millet iradesine yönelen her girişim, aslında milletin varlığını, istikbalini ve istiklalini hedef almaktadır. Tarihi bu konuda sayısız acı tecrübelerle dolu olan milletimizin de bu konuda bizimle aynı kanaatte olduğu inancımız tamdır. Daha önce sayısız kez ifade ettiğimiz gibi geçmişte ülkemizde demokrasiye yönelen her müdahalenin ülkemize ve milletimize ağır bedeller ödettiğini, tümünün dış bağlantılı olduğunu ve tümünün öncelikle demokrasimize, sonrasında sosyal hayatın her alanına ağır zararlar verdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu da eleştiren Destici, "CHP, genel başkandan başlayarak aşağı doğru bu bildiriyi sahiplenmesini kabul edilir görmüyoruz. Yani sırt tabanına sahip çıkma ya da kendilerine oy verdiğini düşündüğü kesimler olarak düşündüğü için ya da hükümeti hedef aldığı için bu muhtıra gibi bildiriye sahip çıkmaları CHP'nin her yaşanan darbenin kara sayfasına bir sicil daha eklemiş oldu. Şimdi millet ittifakının diğer ittifakına bakıyoruz. Yine aynı seviyede olması yine net bir karşı duruş bu. Birisi laf ebeliği yaparak 'zevzeklik' diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Diğeri de 'Canım burada görüşlerini açıklamışlar, yanlış olan ne var' diyor. Yanlış olan şudur, herkesin bunu bilmesi lazım. Herkes fikrini söyleyebilir ancak 104 kişi gece yarısı hükümete karşı, seçilmiş, millet iradesi tarafından seçilmişlere karşı muhtıra gibi bir bildiri yayınlayamaz. Bu suçtur" açıklamasında bulundu. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici'den emekli amirallerin bildirisine tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den emekli amirallerin bildirisine tepki

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den emekli amirallerin bildirisine tepki - Son Dakika


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