BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki

19.10.2020 00:58
BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "1915'de bizi arkadan vuran, o dönemin emperyalistlerine güvenip de Anadolu topraklarında çeşitli zalimliklere imza atan Ermenilerin kırıntılarının kurduğu Ermenistan devleti bugün de Azerbaycan'a saldırıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "1915'de bizi arkadan vuran, o dönemin emperyalistlerine güvenip de Anadolu topraklarında çeşitli zalimliklere imza atan Ermenilerin kırıntılarının kurduğu Ermenistan devleti bugün de Azerbaycan'a saldırıyor. 30 yıl önce soykırım yaparak işgal ettiği toprakları Azerbaycan'ın kahraman milli ordusu bir bir kurtarmaya başlayınca şimdi de sivilleri hedef alıyor. Bu saldırıları lanetliyorum" dedi.

BBP 11. Olağan Kongresi, Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı. Kongrede konuşan BBP Genel Başkanı Destici, BBP'nin kurulduğu günden bugüne milletin değer yargılarının zırhı olduğunu belirterek, "Biz, siyasetin karanlık koridorlarında hiçbir zaman yürümedik. Milletin sırtına basarak yükselenlerden olmadık. Milletimizle birlikte yükseleceğiz. Hiçbir vesayet odağının partisi olmadık, olmayacağız. Hiçbir gizli pazarlığımız, gizli hesabımız olmadı" diye konuştu.

Bugünün Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu anımsatan Destici, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. 1915'de bizi arkadan vuran, o dönemin emperyalistlerine güvenip de Anadolu topraklarında çeşitli zalimliklere imza atan Ermenilerin kırıntılarının kurduğu Ermenistan devleti bugün de Azerbaycan'a saldırıyor. 30 yıl önce soykırım yaparak işgal ettiği toprakları Azerbaycan'ın kahraman milli ordusu bir bir kurtarmaya başlayınca şimdi de sivilleri hedef alıyor. Bu saldırıları lanetliyorum. Birileri ateşkesten, müzakereden bahsediyor. İşte Rusya çağırdı ne oldu, iki saat sonra Ermenistan tekrar sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Onun için işgal edilmiş toprakların tamamı kurtarılmadan ya da Ermenistan çekilmeden müzakereden, ateşkesten söz etmek olmamalı. Bakın neden ateşkes çağrısı yapıyorlar? Ermenistan oraları işgal ederken, binlerce Azerbaycanlı kardeşimizi şehit ederken ateşkes çağrısı yapmayanlar bugün neden ateşkes çağrısı yapıyor? Çünkü Azerbaycan ordusu ilerliyor. Bırakın işgal edilmiş toprakları eğer şayet baş başa kalsalar Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı üç ayda tarih sahnesinden siler. Bunu biliyorlar. Silecektir de inşallah" şeklinde konuştu.

Destici, "Cephe bir değil. Diğer tarafta da Doğu Akdeniz'deki gelişmeler var. Orada Ermenistan'ı Türklüğün, Müslümanlığın başına bela edenler burada da Yunanistan'ı yapıyorlar. Aynı şey bizimle Yunanistan arasında da geçerli. Çekilsinler aradan Ege Denizi'nde ya da Doğu Akdeniz'de ne Yunanistan kalır, ne bir tane Yunan gemisi kalır ne de Rum kesiminin şımarıklıkları kalır. Orada da bizi Antalya Limanı'na hapsetmeye çalışıyorlar. Ama devletimiz şu anda bu konuda çok iradeli bir duruş sergiliyor" dedi.

Yeni bulunan doğal gaz rezervine ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, "Dün yeni rezerv bulundu. Türkiye daha güçlü olacak. İşte bu güçten çekiniyorlar. Bölgede Türkiye'nin daha da güçlenmesini istemiyorlar. Bütün karşı duruşlarının sebebi budur. Yunanistan'ın baktığımız zaman 500 kilometre uzağındaki Meis Adası bize sadece iki kilometre. Bu adalar nasıl bırakılmış? Hem Lozan Antlaşması hem de 1947 Paris Antlaşması'nın tekrar irdelenmesi lazım. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Destici, gündemin en çok konuşulan konulardan birinin de kadın ve çocuk cinayetleri olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar hepimizin canını yakmaya devam ediyor. Biz, başından itibaren BBP olarak tedbir alınmasını söyledik. Cezaların ağırlaştırılmasını söyledik. Bir cani sapık, 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğu kaçıracak, tecavüz edecek, sonra da öldürecek. Bunun cezası ne olmalı size soruyorum? Bunun bir tek cezası var, mutlaka ama mutlaka idam olmalı. 2018'de Meclis'e ilk girdiğimizde Anayasa değişikliği bununla ilgili oldu. Hiçbir grup desteklemedi. Şimdi Meral Hanım, Kırıkkale'de bir kadın cinayeti işlenince gitti, çıkışta idamdan bahsetti. Daha sonra MHP Genel Başkanı söyledi. AK Parti grubunun sözcüleri, Meclis Başkanımız söyledi. Cumhurbaşkanımız 'önümüze gelirse imzalarız' dedi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve BBP'nin oyları idam cezasını en azından referanduma götürmeye yetiyor. Hadi buyurun hep birlikte elimizi taşın altına koyalım ve bunu milletin önüne götürelim diyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki - Son Dakika


Son Dakika

KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur
Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti         
00:10
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü         
12:42
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 01:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici'den Ermenistan'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei