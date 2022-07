BBP Genel Başkanı Destici'den "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların, o günden bugüne geçen süreçte yaşanan problemlere ve o problemlerden çıkış noktalarına ışık tuttuğuna ibret verici bir şekilde şahit olduklarını belirtti.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde toplanan ve kararlarıyla Milli Mücadele'nin, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarını belirleyecek Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünü idrak ettiklerini hatırlattı.

Mustafa Destici, 103 yıl geriye bakıldığında, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların, o günden bugüne geçen süreçte yaşanan problemlere ve o problemlerden çıkış noktalarına ışık tuttuğuna, ibret verici bir şekilde şahit olduklarını bildirdi.

Çoğunluğu işgal altındaki vilayetlerden 62 delegenin katıldığı ve iki hafta süren kongrede alınan kararları, bugün tekrar etmenin ve üzerinde düşünmenin, aradan geçen 100 yılı aşkın süreçte ve bugün, yaşananları doğru değerlendirmek için önemli ipuçları taşıdığını düşündüğünü anlatan Destici, kongrede alınan "Vatan bir bütündür bölünemez. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. Doğu illerinin ve bütün vatanın bağımsızlığı, İstanbul Hükümeti tarafından sağlanamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar ve ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların can, mal ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır. Manda ve himaye kabul olunamaz. Milli Meclis derhal toplanmalı, hükümetin çalışmaları meclis denetimi altına girmelidir." şeklindeki kararlara atıfta bulundu.

Destici, "Maalesef bugün de benzer tehdit ve tehlikeleri yaşıyoruz. Aynı kararlılıkla biiznillah, millet iradesinin öncülüğünde ülkemizi, milletimizi, bağımsızlığımızı korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Paşa başta olmak üzere, Erzurum Kongresi'nin vatansever üyelerini, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, birliğimiz ve varlığımız için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.