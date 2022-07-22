BBP Genel Başkanı Destici'den "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici'den "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması

22.07.2022 16:35
BBP Genel Başkanı Destici'den "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların, o günden bugüne geçen süreçte yaşanan problemlere ve o problemlerden çıkış noktalarına ışık tuttuğuna ibret verici bir şekilde şahit olduklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların, o günden bugüne geçen süreçte yaşanan problemlere ve o problemlerden çıkış noktalarına ışık tuttuğuna ibret verici bir şekilde şahit olduklarını belirtti.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihlerinde toplanan ve kararlarıyla Milli Mücadele'nin, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarını belirleyecek Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünü idrak ettiklerini hatırlattı.

Mustafa Destici, 103 yıl geriye bakıldığında, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların, o günden bugüne geçen süreçte yaşanan problemlere ve o problemlerden çıkış noktalarına ışık tuttuğuna, ibret verici bir şekilde şahit olduklarını bildirdi.

Çoğunluğu işgal altındaki vilayetlerden 62 delegenin katıldığı ve iki hafta süren kongrede alınan kararları, bugün tekrar etmenin ve üzerinde düşünmenin, aradan geçen 100 yılı aşkın süreçte ve bugün, yaşananları doğru değerlendirmek için önemli ipuçları taşıdığını düşündüğünü anlatan Destici, kongrede alınan "Vatan bir bütündür bölünemez. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. Doğu illerinin ve bütün vatanın bağımsızlığı, İstanbul Hükümeti tarafından sağlanamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar ve ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların can, mal ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır. Manda ve himaye kabul olunamaz. Milli Meclis derhal toplanmalı, hükümetin çalışmaları meclis denetimi altına girmelidir." şeklindeki kararlara atıfta bulundu.

Destici, "Maalesef bugün de benzer tehdit ve tehlikeleri yaşıyoruz. Aynı kararlılıkla biiznillah, millet iradesinin öncülüğünde ülkemizi, milletimizi, bağımsızlığımızı korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Paşa başta olmak üzere, Erzurum Kongresi'nin vatansever üyelerini, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, birliğimiz ve varlığımız için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den 'Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği
16:23 Galatasaray'a 'ada' müjdesi! Milli Emlak'a ait bölümlerin tapuları alındı
16:10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı
16:05 Alman futbolunun efsanesiydi! 580 maçta 490 gol atarak rekor kıran Uwe Seeler yaşamını yitirdi
16:01 Erdoğan, ürünlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuştu: Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:27 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet minibüs durağına daldı! 19 yaşındaki Çağlar hayatını kaybetti
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 16:35:41. #1.11#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici'den "Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement