BBP Genel Başkanı Destici'den Fransa'ya tepki Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Fransa'ya tepki Açıklaması

07.11.2020 18:39
BBP Genel Başkanı Destici'den Fransa'ya tepki Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alınıp 11 saat karakolda sorgulanmalarına ilişkin, "Çocuklarımıza yaptığı uygulamadan dolayı Fransa hükümetini ve polisini şiddetle kınadığımı ve bir daha bu tür uygulamalara yeltenmemesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum." dedi.

Niğde'ye gelen Destici, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti, bir iş yerinden peynir ve zeytin satın aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, pandeminin dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Destici, pandemiden en fazla esnafın etkilendiğini belirterek, bu dönemde devletin çeşitli kesimlere destek verdiğini ancak bunun artırılması gerektiğini kaydetti.

Azerbaycan'nın Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl önce işgal ettiği topraklarını kurtarmak için harekat başlattığını aktaran Destici, bu harekat başladığında da yine saldıran tarafın Ermenistan olduğuna dikkati çekti.

Destici, Azerbaycan ordusunun işgal edilen topraklarını kurtarma noktasında çok önemli mesafeler aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah yakın bir zamanda, Ermenistan'ın işgal ettiği bütün topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya devam edecektir. Türkiye, bu konuda sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında durdu ve durmaya devam edecek. Türkiye bu anlamda gereken her şeyi yaptı. Ermenistan çaresiz bir şekilde sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Bunu yapan Azerbaycan olsaydı bütün dünya ayağa kalkardı, Birleşmiş Milletler toplantı üstüne toplantı yapardı. Avrupa Birliği sesini yükseltirdi. Ama şimdi bakıyoruz, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırılarına karşı maalesef dünyadan bir ses yok. Sadece Türkiye var. Bizim kendi kardeşimiz ve soydaşımızdan başka gerçek dostumuz yok. İşgal edilmiş bütün topraklar kurtarılmadan asla bir müzakere ve ateşkes olmamalı, bütün topraklar kurtarılmalı, ondan sonra masaya oturulmalı. Hatta bunun üzerine Nahcıvan'la Azerbaycan bütünleşmeli."

Fransa'ya tepki

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alınıp 11 saat karakolda sorgulanmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, Fransa'nın kendi yaptıkları hatalardan sorumlu tutarak, çocukların evlerine ağır silahlı polislerle girmeleri ve terörist avına çıkmış gibi hareket etmelerinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladı.

"9-10 yaşındaki çocuktan terörist olur mu? diye soran Destici, şöyle konuştu:

"Onları polis şiddetiyle korkutmaktan başka, sindirmekten başka ne yapabilirsiniz? Polis, çocukların ailelerine İslamiyet'le dinimizle peygamberimizle Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgiler soruyor. Cumhurbaşkanımızla Türkiye-Fransa ilişkileriyle ilgili bilgiler soruyor. Bu da bu polis baskınlarının tamamen siyasi olduğunu, Fransa'daki Türkleri, Müslümanları sindirmeye yönelik bir hareket olduğunu çok açık ve net olarak gösteriyor. Fransa hükumetini ve polisini bu şiddet ve faşizan uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz. Kendi vatandaşlarına olduğu gibi Fransa'da yaşayan Müslüman ve Türk kimlikli vatandaşlarımıza da saygılı olmaya, onların inançlarına milliyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz. Bunun kimseye bir faydası yok. Çocuklarımıza yaptığı uygulamadan dolayı Fransa hükumetini ve polisini şiddetle kınadığımı ve bir daha bu tür uygulamalara yeltenmemesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Azerbaycan, Fransa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Fransa'ya tepki Açıklaması - Son Dakika


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