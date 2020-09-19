BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Düşmanların birleştikleri, galip geldikleri, 'tükendiler' dedikleri gün bile yıkılmadık.

BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Düşmanların birleştikleri, galip geldikleri, 'tükendiler' dedikleri gün bile yıkılmadık. Düştüğümüz yerden ayağa kalktık, yine kazandık, yine var olduk, var olacağız. Bu var oluşta en büyük payın, hiç şüphesiz, hiç tartışmasız, topraklarımızı kanlarıyla bize vatan yapan şehitlerimizin, kılıçlarıyla bağımsızlık nişanemiz olan bayrağımızı gönderde tutan gazilerimizin olduğunu hiç unutmadık" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Destici, mesajında, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey. Kızılelma'ya. Türk tarihinin bir gününde bile, sahip olduğumuz hiçbir şey bize bahşedilmedi. Orta Asya'dan Anadolu'ya, her adımda, istisnasız tüm hayat alanlarımızı, fedakarlıklarla, kahramanlıklarla, kanla, gözyaşıyla, Allah'ın inayetiyle kendimiz kazandık, kendimiz inşa ettik, kendimiz koruduk. Az güldük, çok ağladık, daha çok çalıştık, daha da çok savaştık, savaştık, savaştık ve kazandık. İnançlarımıza ve birbirimize sarıldıkça yükseldik. Değerlerimizden uzaklaştıkça zorluklar, sıkıntılar yaşadık. Ama hep ayakta kaldık. Düşmanların birleştikleri, galip geldikleri, 'tükendiler' dedikleri gün bile yıkılmadık. Düştüğümüz yerden ayağa kalktık, yine kazandık, yine var olduk, var olacağız. Bu var oluşta en büyük payın, hiç şüphesiz, hiç tartışmasız, topraklarımızı kanlarıyla bize vatan yapan şehitlerimizin, kılıçlarıyla bağımsızlık nişanemiz olan bayrağımızı gönderde tutan gazilerimizin olduğunu hiç unutmadık. Savaşımız bugün de devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki uzun süre devam edecek. Yine canımızı, kanımızı vereceğiz, yine kazanacağız ve hep var olacağız. Kıyamete kadar. Şehitlerimizi ve rahmet-i Rahman'a kavuşan gazilerimiz'i rahmetle anıyor, hayatta olanlara ise saygıyla hürmetlerimi sunuyorum. Gaziler Günümüz kutlu olsun" cümlelerine yer verdi. - ANKARA

19 Eylül Gaziler Günü, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Vatan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi         
16:31
Gol sonrası çileden çıkan eski Beşiktaşlı Bilic, kırmızı kartla oyun dışı kaldı Gol sonrası çileden çıkan eski Beşiktaşlı Bilic, kırmızı kartla oyun dışı kaldı         
15:55
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor         
15:26
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi         
14:57
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler         
14:06
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Çeşme'de dayak yediğini söyleyen model Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı Çeşme'de dayak yediğini söyleyen model Daria Kyryliuk, koronavirüse yakalandı         
13:20
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 17:14:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei