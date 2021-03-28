BBP Genel Başkanı Destici'den ikinci çocukları dünyaya gelen Bağcı çiftine tebrik - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ikinci çocukları dünyaya gelen Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve eşini tebrik etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin Bağcı ailesini ziyaret ederek yeni doğan bebeklerinin kulağına ezan okuduğu belirtildi.

Açıklamada, bebeğe Günalp adını veren Destici'nin, "Bağcı ailesinin ikinci çocukları önce ailesine, sonra vatana, millete hayırlı olsun. Rabbim Günalp'imize sağlıklı uzun ömürler versin. Vatana, milletimize, camiamıza hayırlı hizmetler etmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandığı kaydedildi.