BBP Genel Başkanı Destici'den İnce'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Hareketi Kurucusu Muharrem İnce'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi hastanede devam eden Memleket Hareketi Kurucusu Muharrem İnce'yi telefonla arayan Destici, "Sayın İnce'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA