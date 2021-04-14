BBP Genel Başkanı Destici'den İnce'ye geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Hareketi Kurucusu Muharrem İnce'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi hastanede devam eden Memleket Hareketi Kurucusu Muharrem İnce'yi telefonla arayan Destici, "Sayın İnce'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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