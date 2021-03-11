BBP Genel Başkanı Destici: "İstiklal Marşımızın 100. yılını devletimizin kuruluş esaslarının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu idrak ederek... - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "İstiklal Marşımızın 100. yılını devletimizin kuruluş esaslarının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu idrak ederek...

11.03.2021 15:19
BBP Genel Başkanı Destici:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100. yılını önemi ve değerinin yazıldığı günden beri bir an bile azalmadığını, onun milli birliğimizin en güçlü bağlarından, devletimizin kuruluş esaslarının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu idrak ederek kutluyoruz" dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan BBP Genel Başkanı Destici, "İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda yazıldı. 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkmış, toprakları işgal edilmiş, varlığını devam ettirmek için bir umut arayan milletimizin hem mücadele ruhu hem de zafer destanı oldu. Bununla birlikte milletimizin hafızasında ve kalbinde yer aldığı yüz yıl boyunca milletimizin en önemli ortak değerlerinden biri haline geldi. Bu anlamda İstiklal Marşımızı 'hür ve bağımsız yaşama irademiz'in ve bu topraklarda bir ve beraber olmamızı sağlayan ruhun yazılı metni olarak gördük. Bugün İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100. yılını önemi ve değerinin yazıldığı günden beri bir an bile azalmadığını, onun milli birliğimizin en güçlü bağlarından, devletimizin kuruluş esaslarının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu idrak ederek kutluyoruz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında onun önemi ve değeriyle birlikte rahmetli Mehmet Akif'in örnek şahsiyetinin, eserlerinin ve İstiklal Marşımızın edebi değerinin de daima hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın şairi olmasının yanında Kurtuluş Savaşı'mızı kazanan, Cumhuriyetimizi kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin üyesi, Cumhuriyet tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Ahlakıyla, vatanına, milletine, inanç ve değerlerimize bağlılığıyla Mehmet Akif'i milletimizle birlikte her zaman yüz yıl ötesine ışık tutan bir şahsiyet abidesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Bununla birlikte Mehmet Akif eserleriyle de bütün siyasi mülahazaların üzerinde, Türk edebiyatının en önemli değerlerinden biri olarak tarihimizde yerini alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz aldığı kararla İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yılı olan 2021 yılını İstiklal Marşı Yılı olarak kabul etti ve kabul yıldönümü olan 12 Mart tarihinin olduğu hafta İstiklal Marşı Haftası olarak kutlanacak. İstiklal Marşımız, devletimizle birlikte sonsuza dek var olacak ve Türk milleti, milletimizin mümtaz, vakur, mütevazı, cesur, ahlak abidesi evladı Mehmet Akif'i sonsuza dek yad edecek. Mehmet Akif'le birlikte Kurtuluş Savaşı'mızı kazanan, Cumhuriyet'imizi kuran şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İstiklal Marşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'İstiklal Marşımızın 100. yılını devletimizin kuruluş esaslarının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu idrak ederek... - Son Dakika


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