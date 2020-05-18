BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak Ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak Ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.


Kadir Gecesi sebebi ile bir mesaj yayımlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Alışık olmadığımız, alışamadığımız, alışmak istemediğimiz bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının etkisi altında her gün vatandaşlarımızın ölüm haberlerini alıyoruz. Öncelikle salgın nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan (C.C.) rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza şifa diliyorum. Bu yıl, diğer Ramazanlardan farklı olarak ailelerimizle, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle iftar sofralarında, cumalarda, teravihlerde bir araya gelemedik. 'Mahzun'uz ancak 'mağlup' olmamak için bilim insanlarımızın tavsiyelerine, devletimizin tüm 'vatandaşlarımızı korumak' maksadıyla uyguladığı kurallara titizlikle riayet etmeye devam etmeliyiz" dedi.


"Lakin pandeminin hızının kesildiği ve normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde vatandaşlarımızın da kahir ekseriyetinin hasretle beklediği ve bize ilettiği vechile, bazı İslam ve Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak Ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" diyen Destici, "İçinde bulunduğumuz günlerin rahmet, mağfiret ve bereketinin en büyük manası, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içerisinde yer almasındandır. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) "Bu ayda öyle bir gece vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır" hadis-i şerifi, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi'nin manevi değerine işaret eder. Kur'an-ı Kerim, Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi'nin fazileti, Kadir Suresi'nde "Şüphesiz biz o (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir 97/1-5) şeklinde bildirilir" ifadelerini kullandı.


Destici sözlerine şöyle devam etti:


"Kadir Gecesi'nde günahlarımızın affı, evlatlarımız, anne babalarımız, yakınlarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz için dua ederken, milletimizin ve insanlığın içinde bulunduğu bu zor günleri atlatması için de ellerimizi semaya açalım. Kadir Gecesi vesilesiyle çevremizde bulunan, yaşadığımız şartlar dolayısıyla zor durumda olan kişilere ulaşmaya, onlara el uzatmaya, sıkıntılarını paylaşmaya çalışalım. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında İslam'ın sadece ibadetlerden ibaret olduğu gibi bir yanılgıya asla düşmeyelim. İbadetlerimizi infak, sadaka gibi güzel söz ve davranışlarımızla da süsleyip zenginleştirelim. Ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, huzur, barış, mutluluk, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Tükmeneli, Karabağ'a ve Myanmar'a, Batı Trakya'dan Yemen'e kadar esaret ve zulüm altındaki kardeşlerimiz için de kurtuluş getirmesi dileklerimle tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kadir Gecesi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

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