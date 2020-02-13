BBP Genel Başkanı Destici'den Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Shafi'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Shafi'ye ziyaret - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Shafi'ye ziyaret

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi'yi ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici'den Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Shafi'ye ziyaret, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi'yi ziyaret etti.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Destici, "Katar bizim çok kıymet verdiğimiz bir dost ve kardeş ülkemiz. Büyükelçimizin Türkiye'ye ve Türk milletine karşı sevgisini biliyoruz. Türkiye'nin son yıllarda Katar ile her alanda iş birliği gittikçe yükseliyor. Biz de Büyük Birlik Partisi ve şahsım olarak bunu destekliyoruz. Sadece ikili ilişkiler açısından değil, kendi coğrafyamızı ve İslam Dünyasını ilgilendiren bütün konuda Türkiye ve Katar'ın işbirliği, görüş ve güç birliği var. Bu işbirliği inşallah kardeş coğrafyamızdaki kanın durmasına da vesile olacaktır" dedi.


Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ankara, Katar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde alınan 3 cipi sattı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi Ekrem İmamoğlu: Birkaç aydır deprem rüyası görüyorum TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 04:56:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici'den Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Shafi'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]