BBP Genel Başkanı Destici'den Medipol Başakşehir'e destek Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronarüsle mücadelede alınan tedbirlere işaret ederek olumlu sonuçları olacağına inandıklarını söyledi.

Kısıtlamalardan dolayı esnafların yaşadığı mağduriyetlere dikkati çeken Destici, esnafın kira, stopaj ve personel giderleri olmak üzere hibe desteklere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak esnafa faizsiz kredi verilmesi çağrısında bulundu.

Aşıya karşı bilimsel bir neden olmadan karşı duruşlar olduğunun altını çizen Destici, "(Çin aşısı) denilerek itibarsızlaştırılmasını anlıyorum. Neden? Çünkü bu virüs Çin'den yayıldı. Çin kapalı ve zalim bir rejim. Bundan dolayı bu aşıya karşı insanlarımızda bir tereddüt var. İnsanlarımız haklı olabilir lakin şunu biliyoruz ki bu aşılar geldiği gibi kullanılmayacak. Mutlaka Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşlarca test ve teyit edildikten sonra bütün vatandaşlarımıza uygulama aşamasına geçilecek. Normalleşmeye en kısa zamanda geçmek istiyorsak aşı olmak zorundayız. Toplumsal bağışıklık bu konuda çok önemlidir. Ben de sıram gelince aşımı olacağım." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına yönelik Destici, "Cesur, ırkçı söyleme karşı duruşundan, yardımcı antrenörüne sahip çıkışından dolayı Başakşehir Futbol Kulübü'nü yürekten kutluyorum. Sonuna kadar onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bunun kabul edilecek bir durum olmadığını vurgulayan Destici, "UEFA, bekliyoruz ki gerekli adımları atacak ve bu hakemi bir daha sahalarda görmeyeceğiz." dedi.

Hem ABD hem de AB'den gelen "Türkiye'ye yaptırım" açıklamalarına işaret eden Destici, "Hiçbir yaptırım bizi yıldıramaz. Biz, ülkemizin güvenliğini birinci planda tutmak zorundayız. Burada esas meselenin Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin 2 bin 855 lira olmasını arzu ettiklerini belirten BBP Genel Başkanı Destici, bu rakamın hem işçileri hem de işverenleri memnun edeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamasının hatırlatılmasına Mustafa Destici, şu karşılığı verdi:

"CHP Genel Başkanı'nın aday olması kadar daha doğal bir şey olamaz. Bu sayın Kılıçdaroğlu'nun ve partisinin vereceği karardır. Ben, bu tartışmaları Türkiye açısından erken buluyorum. Türkiye'nin enerjisini buraya harcamasını doğru bulmuyorum."