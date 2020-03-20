BBP Genel Başkanı Destici'den parti teşkilatlarına koronavirüs genelgesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den parti teşkilatlarına koronavirüs genelgesi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den parti teşkilatlarına koronavirüs genelgesi Açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yayınladığı genelgede, "Genel Merkez'in almış olduğu kararlara tüm teşkilatlar uymalıdır.

BBP Genel Başkanı Destici'den parti teşkilatlarına koronavirüs genelgesi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yayınladığı genelgede, "Genel Merkez'in almış olduğu kararlara tüm teşkilatlar uymalıdır." ifadelerin kullandı.

Destici, parti teşkilatlarına gönderdiği genelgede, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tehlikesinin Türkiye'yi de ciddi anlamda tehdit ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve devletin kurumlarının koronavirüse karşı çeşitli tedbir, tavsiye ve yasaklar açıkladığına işaret eden Destici, şunları aktardı:

"Bütün teşkilat mensuplarımızın ve üyelerimizin Sağlık Bakanlığı'mızın virüsten korunma ile ilgili tüm tavsiyelerine, diğer devlet kurum ve kuruluşlarımızın da aldığı ve açıkladığı kararlara azami derecede uyması ve çevresindeki vatandaşlarımızın uyması noktasında da bilgilendirici, yönlendirici ve uyarıcı tavsiyeler yapması insani ve İslami bir mesuliyet ve Büyük Birlik Partili olmanın bir gereğidir."

Destici, partisinin il ve ilçe teşkilatlarına, koronavirüsle mücadele kapsamında ilgili devlet kurumları ve parti genel merkezinin açıklamaları dışındaki haberler ve paylaşımlara itibar etmemesi uyarısında bulundu.

BBP'nin alınacak ikinci bir karara kadar tüm il, ilçe kongreleri ve toplantılarının ertelendiğini hatırlatan Destici, alınan kararlara uyulmasının "hayati zorunluluk" olduğunu bildirdi.

Destici, koronavirüs tehlikesinin ortadan kalkmasıyla ertelenen programlarını yeniden düzenleyecekleri kaydetti.

Büyük Birlik Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı         
11:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:13:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici'den parti teşkilatlarına koronavirüs genelgesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]