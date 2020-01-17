BBP Genel Başkanı Destici'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

BBP Genel Başkanı Destici'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Destici Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanlığını da yapan Sayın Rahşan Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine de başsağlığı diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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