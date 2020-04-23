BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan ayı mesajı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletçe bugün yaşadığımız tüm zorlukları mümkün olan en kısa bir sürede atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Ancak bu günleri nasıl geçirdiğimiz, çok uzun zaman, belki yüzyıllarca unutulmayacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Destici mesajında, "Bu yıl Ramazan ayını tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın sebep olduğu olağanüstü şartların gölgesinde idrak ediyoruz. Öyle görülüyor ki, alışılagelmiş, geleneklerimize uygun bir Ramazan yaşayamayacağız.Ailelerimiz bir araya gelemeyecek. Büyüklerimizi ziyaret edemeyeceğiz. İftar sofralarında yakınlarımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla, sevdiklerimizle buluşamayacağız. İbadetlerimizi Ramazan ayına mahsus teravih namazlarımızı birlikte eda edemeyeceğiz. Alışması asla mümkün olmayan bu farklılıklarla birlikte, bu Ramazan, hepimiz için önemli ve çetin bir imtihanı da içinde barındırıyor olacak. Bu Ramazan ayında İslam'ın en önemli, en temel ilkelerinden biriyle imtihan edileceğiz. Bugün itibarıyla dünya üzerinde korona virüs sebebiyle meydana gelen ölümler 200 bin, vaka sayısı ise 3 milyon rakamlarını bulmuş durumda. Dünya üzerindeki gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere pek çok ülkenin tespit ve teşhis noktasında yaşadıkları yetersizlikleri dikkate aldığımızda bu sayının gerçekte açıklananın çok üzerinde olduğunu kolaylıkla öngörebiliyoruz. Şartların getirdiği olumsuzluklar ve sınırlamalar nedeniyle çok sayıda vatandaşımız çalışma imkanlarını kaybetmiş durumdalar. Bu durum, öncelikle milletimizin manevi çatısı olan devletimize ve fert fert her birimize önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor. İslam, pek çok anlamda sorumluluk demektir. Kendi bedenimiz, nefsimiz ve şahsiyetimizden başlamak üzere halka halka, eşlerimiz, çocuklarımız, anne ve babalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hemşehrilerimiz, milletimiz, ait olduğumuz ümmetimiz, tüm insanlık, tüm canlılar, çevre ve elbette yaratıcımıza dair sorumluluklarımız var. İslam dini, tüm bu ilişkileri bir hak ve adalet çerçevesinde düzenlerken, bize, sosyal hayata dair bir takım kural ve prensiplerle yol gösterir. Ramazan ayını idrak ettiğimiz bugünlerde mensup olduğumuz dinin ibadetlerden ibaret olmadığını; devletimizin pandemiye dair koyduğu, bila istisna tüm kurallara uymakla; yaşadığımız şartlar nedeniyle zor durumda olan insanlara, özellikle dezavantajlı kesimler ve yakın çevremizden başlamak üzere yardım etmekle sorumlu olduğumuzu ve bundan sonraki hayatımızı, her zamankinden daha fazla bu gerçeklere göre tanzim etme mecburiyetimizi hiç unutmamamız gerekiyor. Devlet olarak da din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm dünya ülkelerine imkanlar ölçüsünde yardım eli uzatırken, bu yardımlara bulunduğumuz coğrafyada sadece Türk ve Müslüman oldukları için 100 yılı aşkın süredir zulüm altında olan kan ve din kardeşlerimizden başlanmasının milli, itikadi ve ahlaki bir görev olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu Ramazan ayında diğer yıllardan daha fazla alışkanlıklarımızla, konforumuzla, istikbal kaygılarımızla, diğer insanlara karşı sorumluluklarımızla bir imtihan vereceğiz. Milletçe bugün yaşadığımız tüm zorlukları mümkün olan en kısa bir sürede atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Ancak bu günleri nasıl geçirdiğimiz, çok uzun zaman, belki yüzyıllarca unutulmayacak. Cenab-ı Allah hepimize mahşer gününde ve tarih önünde birbirimize karşı sorumluluklarını yerine getirmiş kullarından olmayı nasip etsin. Hayatlarını, evlatlarını, ailelerini hiçe sayarak, bu zor günleri atlatmamız için savaş veren sağlık çalışanlarımız ve bu şartlarda dahi, vatan savunması için görev yapan kahraman güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere Ramazan ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - ANKARA