BBP Genel Başkanı Destici'den Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklama - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 26 sene önce hayatını kaybeden Doktor Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Şerefle yaşanmış bir hayatın, şehadetle taçlanmış adı, büyük Türk Milleti'nin kahraman evladı Doktor Sadık Ahmet'i rahmetle ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

BBP Genel Başkanı Destici, 26 sene önce hayatını kaybeden Doktor Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Sadık Ahmet'in yaptığı kahramanlıklara değinen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Batı Trakya'daki kardeşlerimizi; onların adlarıyla, dinleriyle, dilleriyle, kimlikleriyle var olma mücadelelerini; hiçbir zaman bir 'siyaset meselesi' olarak görmedik. Onların, 'Türk' olarak, 'Müslüman' olarak, başları dik ve onurlu bir hayat sürme hakları, bizim için bir 'namus meselesi'dir. Bu durum, Türk Milleti için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de böyledir. Yunanlı politikacıların, Batı Trakya'daki Türklerin, kardeşlerimizin, 'Türk' olmalarının, 'milli güvenliklerini tehdit ettiğini" zannetmeleri; Batı Trakya'da, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, hukukun ve uluslararası antlaşmaların çiğnendiği gerçeğini değiştirmiyor. Bu anlamda Yunanistan'ı uluslararası hukuka, Avrupa mahkemelerinin verdiği kararlara ve yaptığı anlaşmalara uyarak Batı Trakya'daki Türk varlığını, Türk Kimliği ile tanımaya davet ediyoruz.

Bugün, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının unutulmaz lideri, Doktor Sadık Ahmet'i, vefatının 26. yıl dönümünde özlemle ve şükranla yad ediyoruz. Maalesef, pandemi sebebiyle dünyada ve ülkemizde yaşanan olağanüstü şartlar nedeniyle, ailemiz saydığımız ailesi, ve partimiz saydığımız Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin, birlikte Gümülcine'de gerçekleştirdiği anma programına bu sene iştirak edemedik. Ancak sadece sonraki yılarda değil, hayatımız boyunca, merhum Sadık Ahmet'in, geride bıraktığı aile efradının, hatırasının, davasının, mücadelesinin, Batı Trakya'daki kardeşlerimizin her zaman ve her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu, büyük Türk Milleti'ne ve inançlarımıza karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Şerefle yaşanmış bir hayatın, şehadetle taçlanmış adı, büyük Türk Milleti'nin kahraman evladı Doktor Sadık Ahmet'i rahmetle ve minnetle anıyor, Sadık Ahmet isminin milletimizle birlikte sonsuza dek yaşayacağı inancıyla, Işık Ahmet ablayı, Levent Ahmet kardeşimizi, Funda Ahmet kızımızı, diğer aile fertlerini, DEB Partisi genel başkanı Çiğdem Asafoğlu hanımefendi ve parti mensuplarını, katılımcıları ve Batı Trakya'daki tüm kardeşlerimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum." - ANKARA