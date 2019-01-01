Son Dakika Haberleri: BBP Genel Başkanı Destici'den Seçim Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici'den Seçim Açıklaması

42 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel seçim hem genel seçim tecrübesi yüksek bir siyasi partiyiz ve bu seçimlerde de yine bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle yer alacağız." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici'den Seçim Açıklaması, System.String[]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel seçim hem genel seçim tecrübesi yüksek bir siyasi partiyiz ve bu seçimlerde de yine bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle yer alacağız." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partilerinin hem yerel seçim hem genel seçim tecrübesi yüksek bir siyasi parti olduğunu belirten Destici, mahalli idareler seçimlerinde de bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarıyla, kendi amblemleriyle yer alacaklarını bildirdi.

Destici, "Bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla seçime katılarak bunu Büyük Birlik Partimiz için Alperenler için bir şahlanış ve zafer seçimlerine çevirme gayesiyle mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın da seçimlerden başarıyla çıkacağını vurgulayan Destici, bu ittifakın, devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali öncelenerek yapıldığını kaydetti.

Destici, Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalacaklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Politika
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