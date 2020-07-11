BBP Genel Başkanı Destici'den "Srebrenitsa Soykırımı" açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den "Srebrenitsa Soykırımı" açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden birinin Srebrenitsa Soykırımı olduğunu bildirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden birinin Srebrenitsa Soykırımı olduğunu bildirdi.

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Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Srebrenitsa'da yaşananların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu cinayet olduğunu ve hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Destici, şu ana kadar tespit edilmiş 8 bin 372 Müslüman Boşnak'ın katledildiğini aktardı.

Katliamın yaşandığı bölgede 64 farklı toplu mezarın olduğunu hatırlatan Destici, "Bugün bile, soykırımdan 25 yıl geçmiş olmasına rağmen ancak 6 bin 500 kadarının kimlikleri tespit edilebilmiş durumda ve hala yeni toplu mezarlara rastlanabiliyor." ifadesini kullandı.

Soykırımın, Birleşmiş Milletlerin (BM) Boşnaklar için "Güvenli Bölge" ilan ettiği Srebrenitsa'da yapılmasının, BM'nin ve Avrupa'nın ayıbı, suç ortaklığı ve insanlık suçu olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Bize utanmazca insan hakları dersleri vermeye kalkan Birleşmiş Milletler ve Avrupa'nın, o gün de bugün de Avrupa'da, hatta Anadolu'da Müslümanların varlıklarını sorun olarak görmeleri, Avrupa'nın ortasında dahi insanların, Müslümanların topluluklar halinde öldürülmelerine zemin hazırlamaları, soykırıma sessiz kalmaları ve katliamları görmezden gelmeleri önemli bir ipucu olarak karşımızda duruyor.

Bu bakış açısı, düşmanlık ve sömürge zihniyetinin ahlak, vicdan ve insanlık ölçüsü değişmeden Batı cephesinde hiçbir şey değişmeyecek."

Dünyayı ve insanlığı ancak Müslümanların, Türklerin ve iyilerin dayanışmasının koruyabileceğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri, Srebrenitsa Soykırımı'dır. Katliamın 25. yılında acılarını her an yüreklerimizde taşıdığımızı ifade ederek katledilen kardeşlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Bu vesileyle 2003 yılında kaybettiğimiz Bosnalı kardeşlerimizin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin bilge ve Müslüman lider Aliya İzetbegoviç'i de rahmetle, milletle yad ediyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Srebrenitsa, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:25 Kaynak: AA

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