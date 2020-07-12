BBP Genel Başkanı Destici'den TDK'nin 88. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den TDK'nin 88. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk Dil Kurumuna ve Türkçemize emek vermiş, katkıda bulunmuş, yaşayan ve kaybettiğimiz herkesi minnetle ve saygıyla yad ediyor, Türk Dil Kurumunun devletimizle birlikte sonsuza dek yaşamasını diliyorum.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türk Dil Kurumuna ve Türkçemize emek vermiş, katkıda bulunmuş, yaşayan ve kaybettiğimiz herkesi minnetle ve saygıyla yad ediyor, Türk Dil Kurumunun devletimizle birlikte sonsuza dek yaşamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Destici, Türk Dil Kurumunun 88'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bilimden sanata, aileden sosyal hayata, devlet yönetiminden uluslararası ilişkilere, hukuktan ticarete hayata dair her şeyin doğru bir iletişimle kurulan ilişkilerle yürütüldüğüne işaret etti.

Tüm dünyada eğitimin başlangıç noktasında ve ekseninde, dilin bulunduğunu kaydeden Destici, "Milletleri önce dilleriyle tanır, onların tarih boyunca devam eden yolculuklarının izini, önce dilin ayak izlerini arayarak takip edebiliriz. Bunun yanı sıra dil, milletimizin en önemli ortak değeri, milletimizi oluşturan fertlerin arasındaki en önemli bağdır." ifadelerini kullandı.

Destici, toplulukları millet yapan unsurlar olan tarih, coğrafya, din, etnik köken, kültür, ortak ülkü üzerinde tartışmalar yaşandığını fakat milletlerin kimliği olması dolayısıyla dil üzerinde herhangi bir tartışma olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, mesajında şunları kaydetti:

" 'Adriyatik'ten Çin Seddine' tabiri, bizim için neyi ifade eder? Bu cümle, Türklerin, Türkçeden başka hiçbir dile ihtiyaç duymadan yolculuk edebileceği, her adımla kardeşleriyle karşılaşacağı toprakların tanımıdır. Dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerle de bizi, önce Türkçe bağlar. Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla Atatürk'ün talimatıyla 12 Temmuz 1933'de kurulan, Türkiye'nin en önemli kurumlarından Türk Dil Kurumunun 88. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türk Dil Kurumuna ve Türkçemize emek vermiş, katkıda bulunmuş, yaşayan ve kaybettiğimiz herkesi minnetle ve saygıyla yad ediyor, Türk Dil Kurumunun devletimizle birlikte sonsuza dek yaşamasını diliyorum."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den TDK'nin 88. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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