BBP Genel Başkanı Destici'den teröre karşı birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hepimiz bu milletin bir ferdiyiz. Bizi ayırmaya, bölmeye kalkanlara bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Destici, Mardin'de bir restoranda kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Destici, daha önce ülke içinde mücadele edilen terör ile bugün sınır ötesinde de güvenlik güçleri tarafından başarılı harekatlarla bu mücadelenin azimli ve kararlı şekilde devam ettiğini söyledi.

"Dünyanın hiçbir noktasında terörle iltisaklı, teröre destek veren, onunla iç içe, ilişkisi olan hiçbir partiye müsaade edilmez." diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi partiler de yasalara, anayasaya uymak, toplumun birliğini öncelemek zorunda. Demokrasilerde siyasi partilerin her düşünceyi serbestçe ifade etme özgürlüğü vardır. Ama bu nereye kadar? Teröre ve şiddete bulaşana veya destek verene, bağ kurana kadardır."

Destici, terörle mücadelenin önemine işaret ederek "Maalesef Meclis kürsüsüne çıkan bazı milletvekillerinden, 'sizin polisiniz', 'sizin askeriniz', 'sizin devletiniz' ifadelerini duyuyoruz. Bunlara sormak lazım; sizin polisiniz, askeriniz kim, devletiniz neresi, bayrağınız ne? Dolayısıyla biz birilerini ayırmıyoruz, farklı bir yere koymuyoruz. Kendi kendilerini ayırıyor, başka bir noktaya koyuyorlar. 'Ama siz öyle yaptınız.' dediğimizde de 'demokrasi', 'insan hakları', 'milli irade' diye yüksek perdeden bağırmaya başlıyorlar." şeklinde konuştu.

"Kardeşiz, bin yıldan fazla bir süredir bu topraklarda birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullanan Destici, Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar yaptığını, hedefin terör örgütleri olduğunu vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Sanki bu harekat Kürtlere karşı, Kürt kökenli kardeşlerimize yapılıyormuş gibi bir iftira oldu ki; bu en büyüğü ve en ağırıydı. Kardeşiz, devlet hepimizin ortak devleti. Hepimiz bu milletin bir ferdiyiz. Bizi ayırmaya, bölmeye kalkanlara bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi inşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bu toprakları birlikte yurt ve vatan edindik. Türkiye, ülkede yaşayan herkesin vatanıdır. En çok Kürt nüfusunun yaşadığı ülke Türkiye. Dolayısıyla Kürtlerin en büyük devleti Türkiye'dir. Aynı şey, Türkler için de geçerli. Türk nüfusunun yaşadığı en büyük ülke de Türkiye'dir. Dolayısıyla Türklerin de en büyük devleti Türkiye'dir. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak diye ayırmak doğru değil. Ama elbette ki bunların varlığı herkesin kabulü olmalıdır. Bu bizim için bir zenginliktir. Diğer yandan doğuştan gelen bütün hakları insanoğlu kullanmalıdır ve bunun önünde de hiçbir engel olmamalıdır."

En büyük arzuların bölgedeki insanların huzur ve güven içerisinde yaşaması olduğuna dikkati çeken Destici, "Hep birlikte el ele vererek bu günleri birlikte atlatacağız. Terörü de işsizliği de birlikte yeneceğiz, bölgeyi de ülkemizi de birlikte kalkındıracağız. Ancak birlik olursak başaracağız." diye konuştu.

Libya tezkeresi

Mustafa Destici, TBMM Genel Kuruluna sunulacak Libya tezkeresine değinerek Doğu Akdeniz'de önemli bir süreç yaşandığını, hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın bu noktada çok kararlı adımlar attığını aktardı.

Türkiye'nin Libya'nın iç işlerine karışmak için gitmediğini dile getiren Destici, "Libya bizim Osmanlı'dan bakiyemiz. Dolayısıyla bizim orada tarihimiz ve kardeşliğimiz var. Öbür taraftan, Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruma adına Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kalması bizim için çok önemli ve hayati bir süreçtir." ifadelerini kullandı

Destici, Türkiye'nin Libya ile yaptığı askeri iş birliğine parti olarak destek verdiklerini kaydederek tezkereye "evet" diyeceklerini çünkü bu kararı doğru bulduklarını sözlerine ekledi.