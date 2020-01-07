BBP Genel Başkanı Destici'den TES-İŞ'e ziyaret Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den TES-İŞ'e ziyaret Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den TES-İŞ'e ziyaret Açıklaması

9 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinin elektrik üretim santrallerine tanıdığı çevre muafiyeti süresinin dolması nedeniyle kapatılan termik santraller sebebiyle Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı...

BBP Genel Başkanı Destici'den TES-İŞ'e ziyaret Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinin elektrik üretim santrallerine tanıdığı çevre muafiyeti süresinin dolması nedeniyle kapatılan termik santraller sebebiyle Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma'yı ziyaret etti.

TES-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyarete, partisinin genel başkan yardımcılarıyla gelen Destici, kömür madenleri dahil olmak üzere, 10 binin üzerinde işçinin termik santrallerde çalıştığını, bu sorunun ortak akılla sağduyuyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kapatılan termik santrallerin hem devlet ve işverene hem de işçi ve vatandaşa etkileri olduğunu belirten Destici, "Bu işletmelerin, çevre ve hava kirliliği noktasında birtakım zararları var. Bunların giderilmesi için yapılması gereken teknik işler var. Gönül isterdi ki bu santraller kurulurken bu işlemler yapılsaydı. Belki de bugün bu problem yaşanmazdı." dedi.

Devlet ve işletme sahiplerinin santralleri kurarken birtakım ihmaller yaptığını söyleyen Destici şunları kaydetti:

"Burada olan alnının teriyle çalışan gariban işçiye oluyor. Bölgede bulunan esnaf ve tüccar zarar görüyor. Bu soruna sağduyuyla ortak akılla bir çözümün bulunması lazım. Devlet, bu maliyetleri üstlensin ve bu sorunu çözsün istiyoruz. Mağduriyetlerin en alt düzeye indirilmesi gerekiyor."

TES-İŞ Genel Başkanı Ersin Akma da desteği için BBP heyetine teşekkür etti.

Faaliyetleri durdurulan termik santrallerde yaklaşık 13 bin işçinin çalıştığını aktaran Akma, çevrenin korunmasının yanı sıra çalışanların da mağdur edilmeyeceği bir çözümün bulunmasını talep ettiklerini anlattı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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