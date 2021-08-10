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BBP Genel Başkanı Destici'den toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması

10.08.2021 15:04
BBP Genel Başkanı Destici'den toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Memur sendikalarının talebine baktığımızda 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17, her yıl için yüzde 3 artı bir refah payı ve 600 lira da seyyanen zam isteniyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Memur sendikalarının talebine baktığımızda 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17, her yıl için yüzde 3 artı bir refah payı ve 600 lira da seyyanen zam isteniyor. Bunlar makul mudur, makuldür ve biz isteriz ki bu taleplerin tamamı kabul edilsin." dedi.

Destici, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son günlerde çıkan orman yangınlarının büyük bölümünün kontrol altına alındığını hatırlattı.

Yangınların sayıca fazla olduğu ve geniş alanlara yayıldığı durumların yaşanabildiğini belirten Destici, Türkiye'nin sanki bütün ormanlar aynı anda yanabilecekmiş gibi hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecine değinen Destici, "Esnafımızın geçmişte aldıkları kredilerin geri ödemesi başladı ama daha bunları da tam ödeyecek pozisyona gelmediler. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak özellikle bu pandemiden etkilenen ve uzun süre kapalı kalan özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnafımıza, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen 25'er bin liralık kredilerin devlet tarafından, hükümet tarafından silinmesini, hibe olarak yazılmasını ve kaydedilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Destici, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başladığını da anımsattı.

Hükümetin ilk teklifini perşembe günü açıklayacağını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Memur sendikalarının talebine baktığımızda 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17, her yıl için yüzde 3 artı bir refah payı ve 600 lira da seyyanen zam isteniyor. Bunlar makul müdür, makuldür ve biz isteriz ki bu taleplerin tamamı kabul edilsin. Eğer ülkenizde faiz yüzde 19-20 ise enflasyon yüzde 20'lere yaklaşmışsa o zaman memurlarımızın bu taleplerinin hiç de abartılı olmadığını, hiç de karşılanamayacak talepler olmadığını da çok net görüyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak memur sendikalarımızın bu teklifinin kabul edilmesini ve memurlarımıza, tabii bundan memur emeklilerimiz de aynı oranda faydalanacak, memur emeklilerimize de bu zammın verilmesini, bu anlaşmaların da bu şekilde yapılmasını bekliyoruz."

Destici, 3600 ek gösterge için verdikleri kanun teklifi ve sürecin takipçisi olduklarını aktardı.

Bir gazetecinin, seçim yasası tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Partilerimiz arasındaki görüşmeler sürüyor. Bizim arkadaşlarımız da AK Parti heyetiyle 2 defa bir araya gelip görüştüler. Biz netiz. Bir, 'Baraj hiç olmasın' diyoruz. İki, ittifak yasası biraz daha genişletilsin istiyoruz. Üçüncüsü, siyasetin finansmanı şeffaflaşsın ve siyasi partilere verilen Hazine yardımı zaten adil verilmiyor, kaldırılsın diyoruz. Dördüncüsü, biz dar ya da daraltılmış bölge seçeneklerini onaylamıyoruz. Tam tersine, mevcudun da değiştirilerek her ilin bir seçim çevresi yapılmasını ve bu şekilde temsilde adaletin daha güçleneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem tartışmalarına da değindi. Millet İttifakı'nı eleştiren Destici, şunları kaydetti:

"Biz her şeyin farkındayız, biliyoruz. Asla demokratik değiller. Asla milletin değerlerinin yanında durmuyorlar. Devletin yanında durmuyorlar, bazı konularda ülkenin yanında durmuyorlar. Eğer sen devletin, Türk milletinin yanındaysan o zaman Suriye'nin kuzeyinde Türk askerinin yanında olacaksın. Libya'da Türk askerinin yanında olacaksın. Azerbaycan'da Mehmetçiğin ve Azerbaycan askerinin yanında olacaksın. Sen bunu yapmıyorsan o zaman senin söylediklerinin bizim nezdimizde hiçbir itibarı yok."

BBP Genel Başkanı Destici'den toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Toplu Sözleşme, Memur, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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