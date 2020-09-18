BBP Genel Başkanı Destici'den TTB'ye eleştiri: "Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den TTB'ye eleştiri: "Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve bazı yapıların pandemi sürecinde iktidar karşıtlığı üzerinden milleti yanlış yönlendirmeye ve farklı algılar oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici'den TTB'ye eleştiri:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve bazı yapıların pandemi sürecinde iktidar karşıtlığı üzerinden milleti yanlış yönlendirmeye ve farklı algılar oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı." dedi.

Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu.

TTB tartışmaları üzerine konuşan Destici, Türkiye çok ciddi bir kamplaşma olduğunu dile getirerek, bu kamplaşmanın ortadan kalkması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu konuda BBP olarak kırmızı çizgileri bulunduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:

"Bölücüler, vatan hainleri, kasıtlı olarak toplumu kışkırtanlar hakkında devlet tedbirlerini elbette almalıdır. Diğer taraftan Türk Tabipleri Birliği ya da benzeri, devleti, hükümetin, iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın karşısında olan gruplar, insanımızın varlığını ya da devletimizin bütünlüğünü ilgilendiren konularda dahi hükümetin ya da devletin kurumlarının yanında duramıyorlar. Koronavirüsle mücadelede başta Sağlık Bakanlığımız ve personeliyle ilgili herkesin olumlu yönde ortak bir kanaati vardı. Fakat daha sonraki süreçte bu bahsettiğim gruplar sırf iktidar karşıtlığıyla maalesef milleti yanlış yönlendirmeye ya da farklı algılar oluşturmaya kalktılar."

Pandemi sürecinde tüm dünya ülkelerinde bir taraftan mücadele sürdürülürken diğer taraftan da normal hayatın devam ettiğini anlatan Destici, tüm toplumun eve kapatılamayacağını ve tedbirler alınarak insanların işe gitmesi gerektiğini kaydetti.

"Teşekkür ederken TTB mensubu doktorları ayırmıyoruz"

Rakamların farklı açıklandığı ya da eksik gösterildiğiyle ilgili çok büyük bir algı oluşturmaya çalışıldığını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan son olarak '1648 vaka var.' dedi. Bunun aksi iddia ediliyorsa bunun karşısına somut deliller konulması lazım. Elinizde bir bilgi ya da belge yoksa sırf birtakım duyumlarla siyaset yapılmaz. Hele ki TTB gibi ya da hangi STK olursa olsun gerçekten devletin varlığını, milletin bütünlüğünü, insanın sağlığını, kişi hak ve hürriyetini, milletin istiklal ve istikbalini düşünerek hareket ediyorsa hele ki şu içinden geçtiğimiz şartlarda yardımcı olmaları lazım. Türk Tabipleri Birliğinin mensubu yüzlerce doktor da çalışıyor. Biz teşekkür ederken onları ayırmıyoruz ki. Bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sağolsunlar, varolsunlar biz onlardan razıyız ve şu an onlara ne veriliyorsa analarının ak sütü gibi helaldir."

Destici, sağlık çalışanlarına yönelik fiili ve sözlü saldırıların da alt düzeye düştüğünü kaydetti.

Salgınla mücadele Sağlık Bakanlığına yardımcı olmak yerine kafa karıştırmanın kimseye bir fayda getirmeyeceğini aktaran Destici, "Ciddi anlamda bilimsel bir öneriniz varsa onu ortaya koyarsınız. Dolayısıyla da orada bir muhatap bulamazsanız biz de muhatap bulunması noktasında gayret gösteririz. Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı. Salt hükümeti, devleti yıpratmak için yapılıyorsa bunu kabul etmiyorum. Türk Tabipleri Birliğini gayrisamimi tutumundan vazgeçip samimi bir şekilde görüş ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İktidar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den TTB'ye eleştiri: 'Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı' - Son Dakika

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