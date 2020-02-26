BBP Genel Başkanı Destici'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.



BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından karşılanan heyet, makamda kabul edildi. Türk siyasetinin geçmişi hakkında sohbet eden ikili, Refah Partisi kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan ile BBP'nin kurucu başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu da rahmetle andı.



Yeniden Refah Partisi'nin Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Destici, "Hem şahsınız için hem gönül verip bu harekatta yer alan tüm kardeşlerimiz için, milletimiz için, Türk demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü haftası olduğunu hatırlatan Fatih Erbakan ise, "Hem Erbakan hocamızdan hem de Muhsin Yazıcıoğlu için Allah'tan rahmet diliyorum. Samimi, ihlaslı, şeffaf, temiz; yerli ve milli bir insan. Gizli ajandası olmayan bir insan. Aynı zamanda da bir dava insanı. Çok kısa yoldan birtakım imkanlara ulaşabilecekken, davasından taviz vermeden çileye talip olarak yürüyen, koşan ve bedel ödeyen bir insan. Allah kendisinden razı olsun. Biz de aynı durumu yaşıyoruz. Rahmetli ifade etmişti, 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış dediğimiz için bizi iktidar da, muhalefette çok sevmiyor' demişti. Biz de aynı şiarla yola çıktık. 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz' diye. Kendisinin yaşadığı zorlukları biz de zaman zaman yaşayınca kendisini anıyoruz. Hayırla yad ediyoruz. Politika yapmamış, halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla bu mücadeleyi vermiş. Aynı şekilde Erbakan hocamız da öyle. Hatta bu hafta vefat yıl dönümü haftası. Yarın Kocaeli'de de kendisini anacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA