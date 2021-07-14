Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Destici: "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:19
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü ile ilgili açıklama yapan BBP Lideri Mustafa Destici, "15 Temmuz 1996 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin 5. yıl dönümü. "Bu vesileyle, milletin manevi çatısı olan devletimizi korumak için, hiç tereddüt etmeden, hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

"Anayasa, devletin yönetim biçimini belirten, millet iradesiyle oluşan devlet erkinin nasıl kullanılacağının kurallarını koyan, toplumsal bir sözleşmedir" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Elbette hepimizin çok iyi bildiği bu hususu; yapılan eylemin, 'anayasa ile kurulmuş devlet düzenini ortadan kaldırmayı' amaçlaması dolayısıyla topyekün milleti hedef aldığı gerçeğinin altını çizmek ve nelerden 'hiçbir hal ve şartta vaz geçmeyeceğimizi' tekrar ve kararlılıkla herkese hatırlatıp, tarihe kayıt düşmek adına, tekrar ifade etmek istedim."

"Devlet otoritesi şerik kabul etmez" ifadesini kullanan Destici, "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır. Devletin üç temel erkinden yasama, yürütme ve yargı, kararlarını "millet adına" alır, görevlerini "millet adına" yerine getirirler. Kamu görevi yapanlar, devletin otoritesi dışında, başka hiçbir ülkeye, millete, şahsa, cemiyete, topluluğa, zümreye bağlılık gösteremezler. "Millet iradesi", hiçbir zaman önemini ve anlamını tartışmayacağımız, her zaman başımızın üzerinde taşıyacağımız, onu korumak için başımızı vermekte tereddüt etmeyeceğimiz bir prensip olarak, daima var olacak. Devleti korumayı, onun varlık sebeplerini, yani; milleti, milletin varlığını, huzurunu, güvenliğini, istiklalini, istikbalini, değerlerini korumak sayacağız" diye konuştu.

Destici şunları söyledi:

"İnsanlığın tarihi kadar eski olan, diğer milletler tarafından 'Öldürülebilirler ama asla mağlup edilemezler.' cümlesiyle nitelenen ve bu gerçeği insanlık tarihine silinmeyecek bir şekilde kazıyan Türk Milleti'nin, her çağda, güçlü, kaim ve muzaffer olarak var olmasının sırrı, sahip olduğu güçlü devlet geleneğidir. Tarihinin çeşitli kesitlerinde, Türk Milleti'nin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda, bu şartların, hep, devlet geleneği ve otoritesinin zaafa düştüğü dönemlerde yaşandığına şahit oluruz.

Evet, sarsıldığımız zamanlar oldu ama 15 Temmuz'da da öncekiler gibi 'Milletin istiklalini yine milletim azmi ve kararı kurtaracaktır' dedik ve yolumuza devam ettik.

Çok korkunç hadiselere şahit olduk: 15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğini, sivil halktan, Özel Harekat karargahına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanlığı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne, bomba atacak, mermi atacak kadar, akıllarını, izanlarını, imanlarını ve haysiyetlerini yitirdiklerini gördük."

"Milletimiz, devletine, kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkmıştır"

"Milletimiz, devletine, kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkmıştır" diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturarak, fedakar milletimizin, rızkını devletiyle paylaşarak aldığı silahları millete doğrultup, devlete el koyma ve millete, "millete rağmen" istikamet çizme alçaklığını, sonsuza dek sona erdirmiştir. Tabiat, hiçbir alanda boşluk kabul etmez. Devlet idaresinin de küçük ya da büyük, hiçbir boşluğa izin vermemesi gerektiği gerçeğinin, bu olayla daha iyi anlaşılmış olmasını umut ediyorum.

Milletimizin, özellikle devlet yönetiminde görev alanların, bu gerçeği akıllarından hiç çıkarmamalarını diliyorum."

Destici şunları kaydetti:

"Devletin herhangi bir idari alanında, özellikle güvenlik kuruluşlarında; emniyette, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, devletin yargı ve istihbarat kurumlarında 'gizli' ya da 'açık' bir örgütlenme içerisinde olan herhangi bir topluluğun, 'hangi maskeyi takarsa taksın', hoş görülmesine, olağan sayılmasına hatta varlığına izin verilmemeliydi. Bu kabul edilemez ihmal, yaşadığımız ve kıyısından döndüğümüz felaketler göz önüne alındığında, yarınlarla ilgili, devletimizin ve milletimizin ilerlediği istikbale ışık tutmalıdır.

Anayasa referandumuyla, milletimiz tarafından kabul edilen sistem değişikliğini de ülkemizin ve devletimizin geçmişte yaşadığı acı tecrübeleri tekrar yaşamaması, millet iradesine müdahalelerin son bulması zarureti dolayısıyla destekledik, destekliyoruz.

15 Temmuz, tarihin çeşitli dönemlerinde ve özellikle bugün yaşadığımız coğrafyada örneklerine sıklıkla rastlayabileceğimiz, küresel emperyalizmin, yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için, piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir. Sonuncusu da olmayacaktır.

Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegane yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, 15 Temmuz, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır' - Son Dakika


Son Dakika

Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Çaylıkta bir anda yere yığıldı! Yaşlı adamın göğsüne yorgun mermi isabet etti 11:52 Çaylıkta bir anda yere yığıldı! Yaşlı adamın göğsüne yorgun mermi isabet etti
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor 11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Yakıt alırken kalbi duran sürücüyü hayata döndürmek için saniyelerle yarıştılar! Nefes kesen mücadele kamerada 10:27 Yakıt alırken kalbi duran sürücüyü hayata döndürmek için saniyelerle yarıştılar! Nefes kesen mücadele kamerada
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor 10:05 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Kamu işçilerine 4 müjde birden geliyor BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:51 Çaylıkta bir anda yere yığıldı! Yaşlı adamın göğsüne yorgun mermi isabet etti
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
11:16 Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi geliyor! Yeni strateji planının kilit ismi Mesut Özil olacak
10:58 Kraliyet Donanması'ndan gelen haber ülkenin gündemine oturdu! İngiliz Donanması Kıbrıs çıkarmasının bedelini ağır ödeyecek
10:47 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram fiyatı 503 liraya ulaştı
10:40 Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü
Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Demirel, basın toplantısında duygusal anlar yaşadı         
12:15
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
15 Temmuz gecesi kaybolan silahlar gündem yarattı! AK Parti'den iddialara ilk yanıt: İyi niyetli görmek mümkün değil 15 Temmuz gecesi kaybolan silahlar gündem yarattı! AK Parti'den iddialara ilk yanıt: İyi niyetli görmek mümkün değil         
11:54
Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki? Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?         
11:48
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı         
11:45
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı İlker Kaleli 3 yıl sonra eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takip etmeyi bıraktı         
09:04
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 12:23:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici: "Devletin sahibi millettir ve millet, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement