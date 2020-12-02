Son dakika: BBP Genel Başkanı Destici: "Engellilere dair meseleler, asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir" - Son Dakika

Son dakika: BBP Genel Başkanı Destici: "Engellilere dair meseleler, asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir"

02.12.2020 14:06
Son dakika: BBP Genel Başkanı Destici:

Son dakika haberleri... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engellilere dair meseleler, asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engellilere dair meseleler, asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük Birlik Partisi, 1993 yılında kurulurken kendini ve ideallerini ifade ettiği en önemli argümanlardan biri 'Sosyal devlet' kavramıydı. O dönemde ancak akademik çevrelerde telaffuz edilen bu kavram, partimizin çok önemli katkılarıyla zamanla siyaset gündeminin ve devletin merkezine taşındı. 'Sosyal devlet terimiyle özetle dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşama, diğer vatandaşlarla aynı şartlarda katılım sağlaması, devletin dezavantajlı bireyleri desteklemesi, bunun devletin asli görevlerinden biri olduğu ve onların refahının artırılması için devletin tedbirler almak zorunda söyledik ve hiç ara vermeden bunu dile getirmeye devam ettik. Dezavantajlı kesimlerin ilk sırasında, hiç tartışmasız engellilerimiz yer alır. Birleşmiş Milletler, 1992 yılında aldığı kararla engellilerin sorunları ve hayat şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili tüm dünyada farkındalığı artırma amacıyla 3 Aralık gününü 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan etti. Ülke olarak geçmişe kıyasla engellilerle ilgili çok önemli mesafeler kat ettik. Bununla birlikte, konuyla ilgili çok fazla eksikliklerimizin olduğu, çok fazla çalışmamız gerektiğini ve yapmamız gereken çok fazla iş olduğu gerçeğini de kabul etmek zorundayız. Bu konu, aslında devletler için, milletler için gelişmenin ve insan haklarının neresinde olduklarıyla ilgili en önemli kriterlerden biridir. Ayrıca, engelliler için hayatı ne ölçüde kadar kolaylaştırabildiğimiz, onları gönlümüzde, aklımızda ve sosyal hayat içinde nasıl konumlandırdığımız, insan olmanın ve hayat gayemiz olan inanç ve değerlerimizi hayatımıza ne ölçüde hakim kılabildiğimizin de en önemli göstergelerindendir. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, devletin öncelikli varlık sebebini, her zaman insanların huzurunu, güvenliğini, mutluluğunu temin ve muhafaza etmek olarak gördük. Engellilere dair problemler, her zaman "öncelikli" ve "ertelenemez" olarak kabul edilmelidir. Engellilere dair meseleler, asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir. Bir ayrıntıyı hiçbir zaman unutmamalıyız; engellilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesine dair atılacak her adım, milletimizin bütün kesimlerince en geniş mutabakatla desteklenecektir. Dolayısıyla bu konudaki yaşanacak eksiklikleri, hiçbir mazeretle izah etmek mümkün değildir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilere dair toplumsal bilincin gelişmesine, ülkemizde ve tüm dünyada hiçbir engel ve ayrım söz konusu olmadan herkes için mutlu bir geleceğe vesile olmasını diliyor, tüm engelli kardeşlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

(Ali Nargüner/İHA)

Son dakika: BBP Genel Başkanı Destici: Engellilere dair meseleler, asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir

Dünya Engelliler Günü, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Siyaset, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: BBP Genel Başkanı Destici: 'Engellilere dair meseleler, asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir' - Son Dakika


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