BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü

17.12.2020 12:04

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Fatih Erbakan, beraberindeki heyetle Mustafa Destici'yi makamında ziyaret etti.

Destici, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeniden Refah Partisinin Türk siyasi hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Merhum Necmettin Erbakan ile BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve şükranla yad eden Destici, "Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Her ikisi de vatan millet, din devlet aşkıyla ve sevdasıyla ülkemize ve milletimize büyük hizmetlerde bulundular. Rabbim inşallah onların yarım bıraktığı hizmetleri tamamlamayı da bizlere nasip eder diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan da Yazıcıoğlu ile Erbakan'ın "dava adamı" olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Davası ve idealleri uğrunda sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemiz, milletimiz, bütün Türk dünyası ve İslam alemi için mücadeleyi ve bu yolda da fedakarlığı ve bedel ödemeyi seçen iki insan gerçekten bu son derece önemli ve değerli. O sebeple belki Erbakan Hoca tek başına iktidar olamadı, 10-15 sene başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapamadı. Muhsin Bey de belki başbakan olamadı ama şu anda bütün toplum tarafından her ikiside nasıl anılıyor buna şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu manevi miras, ödedikleri bedeller ve fedakarlıklar davası için milleti için bütün insanlık için bu çileye katlanmaları onları şerefli kılıyor."

Bundan sonraki süreçte de münasebetlerinin süreceğini söyleyen Erbakan, Destici'ye teşekkür etti.

BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü
BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü
BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü
BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü

Büyük Birlik Partisi, Necmettin Erbakan, Mustafa Destici, Refah Partisi, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü - Son Dakika


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