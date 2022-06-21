BBP Genel Başkanı Destici, Erciş'te partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, Erciş'te partililerle buluştu Açıklaması

21.06.2022 20:40
BBP Genel Başkanı Destici, Erciş'te partililerle buluştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkes fikrini, düşüncesini söyleyebilir ama terör, şiddet yaparsa, devletin ve milletin askerine, polisine, öğretmenine kurşun sıkarsa, bu memleketin çocuklarını dağa çıkartırsa ben ona hiç iyi bir gözle bakmam." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Herkes fikrini, düşüncesini söyleyebilir ama terör, şiddet yaparsa, devletin ve milletin askerine, polisine, öğretmenine kurşun sıkarsa, bu memleketin çocuklarını dağa çıkartırsa ben ona hiç iyi bir gözle bakmam." dedi.

Destici, Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Ardından BBP İlçe Başkanlığı'na geçen Destici, burada partililere seslendi.

"Devletimizin varlığı, bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, istikbali vazgeçilmezlerimizdir." diyen Destici, 2016'dan sonra terörün tüm unsurlarına karşı verilen mücadelenin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Destici, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Kars'ta, Ağrı'da ve Van'da huzurun hakim olduğunu söyledi.

"Herkes fikrini, düşüncesini söyleyebilir ama terör, şiddet yaparsa, devletin ve milletin askerine, polisine, öğretmenine kurşun sıkarsa, bu memleketin çocuklarını dağa çıkartırsa ben ona hiç iyi bir gözle bakmam" ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Almanya'da bir terör örgütü partisi kur bir gün seni orada oturtuyorlar mı? Biz de müsaade etmeyeceğiz bu konuda çok netiz kapatılırsa yeni açılırmış, niye açılsın kardeşim? Bu devletin istihbaratı var, polisi var, askeri var, MİT'i var. Eğer terör örgütü adamıysa ona kurdurmaz, teröre bulaşmamış, hukuken sakıncası olmayan insanlar gelir kurar, istediğini kurar, istediğini de söyler."

BBP Genel Başkanı Destici, terörle mücadeleye 1 trilyon dolardan fazla paranın harcandığını aktararak, "Bugün çektiğimiz ekonomik zorlukların en önemli temel sebeplerinden birisi de terörle mücadelede harcanan bir trilyon paranın üzerinde harcama var. Şöyle düşünün bu ülkenin iç ve dış borç tutarı 400 milyar doların biraz üzerinde peki teröre harcadığımız para 1 trilyon dolardan fazla eğer o para terörle mücadeleye değil de ekonomiye, vatandaşa, yatırıma, istihdama harcansaydı bugün Türkiye'nin iç borcu olmadığı gibi kişi başı milli gelirimiz de 20 bin, 30 bin dolar seviyesinde olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki eyleminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Destici, "Hangi baba hangi anne evladının dağda terör örgütünün elinde olmasını, terörist olmasını ister" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Erciş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Erciş'te partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:28 Galatasaray, eknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu
19:58 Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:51 20 yaşındaki oğlunu öldüren baba sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra intihar etti: Günahı boynuma
19:48 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti
19:47 Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi
19:41 Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 20:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Erciş'te partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement