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BBP Genel Başkanı Destici: "Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar"

12.06.2021 13:35
BBP Genel Başkanı Destici:

Türkiye'nin erken seçime gitmesi için önünde herhangi bir sebep olamadığını belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin şu anda bir erken seçime ihtiyacı yok. Vatandaşımızın böyle bir talebi yok. Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar.

Türkiye'nin erken seçime gitmesi için önünde herhangi bir sebep olamadığını belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin şu anda bir erken seçime ihtiyacı yok. Vatandaşımızın böyle bir talebi yok. Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar. Erken seçim ancak şartlar oluştuğunda olur. Erken seçim gerekli şartlar yok" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il başkanları ile bir araya geldi. Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Destici, Korona virüsün Çin hükümeti tarafından üretildiği iddiasının gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu söyleyerek, "Yapılan araştırmalar, bu virüsün Çin'in Vuhan kentindeki viroloji ensititüsünde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktığı kuvvetli bir ihtimalin ötesinde gerçekliğe dönüşmek üzere. Bunun hesabının bütün dünya ülkeleri tarafından Çin'e sorulması lazım. Dünyanın en güçlü ülkesi olacağım diyerek insanlığın sağlığını hesaba katmayan, insanlığın bütün hayatına olumsuz etkileyen bu girişimin cezasız kalmaması gerekiyor. Buradan açıkça itiraf ediyorum; Çin, Türkiye'ye en az 200 milyar dolar tazminat ödemelidir. Bugüne kadarki bütün çalışmalar, belirtiler bunun

böyle olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünün partisi olmaz"

Genel Başkan Destici, Halkların Demokrat Partisi'nin, (HDP) kapatılması için delil aramaya gerek olmadığı ifade ederek, "Aslında bize göre HDP'nin kapatılması için delil aramaya gerek yok çünkü her şey bütün çıplaklığıyla ortada. İmralı notları okunduğunda, HDP'lilerin PKK'lılarla görüntüleri, konuşmaları, halkı isyana teşvike yönelik çabaları, devlete meydana, okumaları, ülkenin bütünlüğüne kast etmeleri, sözde öz yönetim girişimleri dikkate alındığında delile gerek yok. HDP çok rahat bir şekilde kapatılabilir ve kapatılmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünün partisi olmaz, buna müsaade edilmez. Biz hem uluslararası hukukun hem de iç hukukun gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Son günlerde Marmara denizinde başlayan bir müsilaj sorunu var ve bu temizlenmeye başladı. Bu PKK'nın siyasi partisi de aslında Türk siyasetinin derinliklerine inmiş bir müsilaj halini almıştır. Marmara denizinden müsilaj nasıl temizleniyorsa, Türk siyasetinden de bu HPD'nin mutlaka temizlenmesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"Darbe anayasasından artık Türkiye'yi kurtaralım"

Türkiye'nin asıl gündeminin yeni anayasa çalışmaları olduğunu kaydeden Destici, "Türkiye'nin şu anda bir erken seçime ihtiyacı yok. Vatandaşımızın böyle bir talebi yok. Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar. Erken seçim ancak şartlar oluştuğunda olur. Erken seçim gerekli şartlar yok. Türkiye'nin gündemini neden böyle boş tartışmalarla meşgul ediyorsunuz. Türkiye'nin gerçek gündeminin konuşulmasına engel oluyorlar. Biz diyoruz ki; gerçek gündeme dönelim. Seçimden önce yapmamız gereken işler var. Yeni anayasa var. Şu darbe anayasasından artık Türkiye'yi kurtaralım" şeklinde konuştu.

"Siyasetin finansmanı mutlaka şeffaflaştırılmalı"

İttifak yasasının genişletilmesinin gerektiğinin söyleyen Destici, "Bir seçim kanunu ve siyasi parti yasası gündemde. Biz samimi olarak demokratikleştirilmesini istiyoruz. Baraj kalksın diyoruz. İttifak içinde asla baraj olmaz diyoruz. İttifak yasası genişletilsin çünkü ittifak yasası sayesinde bugün mecliste halkın, seçmenin yüzde 99 buçuğunun oyu temsil ediliyor. Siyasetin finansmanı mutlaka şeffaflaştırılmalı, sadece hazine yardımı değil. Siyasetin finansmanı şeffaflaştırılmazsa Türkiye'de gayrimeşruyla, hırsızlıkla mücadele edilmez" diye konuştu.

"Türkiye dış politikada büyük başarılar elde etti"

Türkiye'nin dış politikada kayda değer işler yaptığının altını çizen Genel Başkan Destici şunları dedi:

"Dış politikada Türkiye, son zamanlarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ve özellikle de 2017'de referandumu ve 2018 seçimlerinden sonra çok güçlü adımlar attı. Büyük başarılar elde edildi. Libya'da, Karabağ'ın işgalden kurtarılması, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine göz açtırılmaması, Kuzey Kıbrıs'ta ortaya konulan karalılık ve onun sonucu, Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki kendi sondaj gemilerimizle yaptığımız çalışmalar çok önemli. Bunlar tarihi başarılar. Bunları destekledik, bu başarıların içinde olduk, bundan sonra da bu tür adımları desteklemeye devam edeceğiz. Yanlış politikalar da hem karşı duruşumuzu net bir şekilde belirttik. Yapıcı, yol gösterici sorumlu bir muhalefet anlayışımızla da uyarılarımızı her zaman yaptık. Biz 28 yıldır milletin gönlünde var olduk, olmaya da devam edeceğiz." - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici: Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar
BBP Genel Başkanı Destici: Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar
BBP Genel Başkanı Destici: Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar erken seçim istiyorlar' - Son Dakika


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