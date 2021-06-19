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BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir 9. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir 9. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

19.06.2021 15:53
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir 9. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Savaşlar tanklarla, toplarla, tüfeklerle yapılmıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Savaşlar tanklarla, toplarla, tüfeklerle yapılmıyor. Virüslerle, küçücük çiplerle, ekonomiyle savaşlar yapılacak. Eğer bugün zalim Çin devletine haddi bildirilmez ve bedel ödettirilmezse diğer zalim ülkeler de onun peşinden gidecek. Biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki Çin, Türkiye Cumhuriyeti'ne en az 200 milyar dolar tazminat ödemelidir. Bu tazminat da yıpranan esnafımıza, işçimize, emeklimize, düşük ücretlilerimize ve bu süreçte etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır." dedi.

Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Olağan İl Kongresine katılan Destici, Eskişehirspor'un kuruluş yıldönümünü kutlayarak ligde istenilen yerde olunamaması adına üzüntü duyduğunu söyledi. Destici, Eskişehirlilerin takımına sahip çıkacağına inandığını belirterek şöyle devam etti:

"Şehrimizin takımı istenilen ligde değil. Kim yaptı, ne yaptı, nasıl bu duruma geldi bunların hepsi günlerce konuşulabilir. Ama hepsini bir kenara bırakıp, şehrimizin önde gelenleri başta olmak üzere hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. İnanıyorum ki bir gün bu takım süper lige, süper ligde de şampiyonluğa ulaşacak."

"En çok aşı yapan ülkelerin başında geliyoruz"

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorluk çektiğini aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Her ülkenin yapabilecekleri sınırlı. Fakat burada sınırlar zorlandı. Dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda, ülkemiz bu süreci başarılı bir şekilde çözdü. İnşallah bundan sonra da bu salgından tamamen kurtuluruz. Maske, mesafe, hijyen ve aşı. Biz aşı üretmememize rağmen dünyada en çok aşı yapan ülkelerin başında geliyoruz. Sadece dün 1,5 milyon rakamının üzerine çıkıldığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. İnşallah bu gidişle temmuz sonu itibarıyla ülkemizde herkes aşılanmış olacak. Böylelikle daha rahat, daha güvenli ve daha sağlıklı bir hayatı birlikte yaşayacağız."

"Çin, Türkiye Cumhuriyetine en az 200 milyar dolar tazminat ödemelidir"

Destici, Kovid-19 salgınının insan eliyle ortaya çıktığına dair birçok emare bulunduğunu dile getiren Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kasıtlı ya da kasıtsız. Kasıtlı yayıldıysa elbette büyük bir insanlık suçu işlenmiş. Kasten olmasa bile komünist, zalim, işgalci, soykırımcı, özellikle Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize uyguladığı zulümler ve soykırımlar yapan Çin'in bunun bedelini ödemesi lazım. Hepimiz biliyoruz. Artık dünyadaki savaşların önemli bir kısmı bu yöntemlerle yapılacak. Savaşlar tanklarla, toplarla, tüfeklerle yapılmıyor. Virüslerle, küçücük çiplerle, ekonomiyle savaşlar yapılacak. Eğer bugün zalim Çin devletine haddi bildirilmez ve bedel ödettirilmezse diğer zalim ülkeler de onun peşinden gidecek. Biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki Çin, Türkiye Cumhuriyeti'ne en az 200 milyar dolar tazminat ödemelidir. Bu tazminat da yıpranan esnafımıza, işçimize, emeklimize, düşük ücretlilerimize ve bu süreçte etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır. "

Pandemi döneminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen ve vatandaşlardan salgın kurallarına uymalarını isteyen Destici, esnaf ve işçilere yönelik devlet desteklerinin de arttırılması gerektiğini kaydetti.

Kongrede mevcut İl Başkanı Şaban Bozbal, bayrağı Salim Acabay'a devretti.

Büyük Birlik Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir 9. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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